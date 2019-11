“Anche stanotte torni domani Raggi dove sei?” I post nostalgici del marito della sindaca

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 28 novembre 2019) “Anchesei?” oppure “Neanche con le melanzane alla parmigiana, ha ragione Salvini allora”. Questirecentemente pubblicati sui social da Andrea Severini, tecnico del suono in un importante radioCapitale edi Roma Virginia. Da un po’ di tempo ha iniziato a pubblicare, verso la mezzanotte, foto emblematiche: un letto vuoto e dunque triste, pentole piene di legumi e l’altra sera, addirittura, anche la foto di melanzane alla parmigiana, con una perfetta metà appunto ancora da mangiare. Seguono ironiche didascalie: “Anche oggi”. “Anche stasera cena fredda”. E a seguire: “dimettiti, ha ragione Salvini. In questo modo Severini ha voluto rispondere alle critiche secondo cui lanon ...

emergenzavvf : Notizie confortanti da #ReggioCalabria, prognosi tra i 5 e i 20 giorni per i cinque #vigilidelfuoco coinvolti nell’… - GiovanniToti : ?? Ecco gli effetti dell'ondata di #maltempo che si è abbattuta sulla #Liguria. Guardate stanotte via Teglia, a… - sebavettels : RT @chiadebas3: Ieri non sono riuscita a seguire le lezioni perché troppo impegnata a pensare ad Hanna e a cercare notizie. Stanotte l'ho a… -