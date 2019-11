12 modi per bruciare calorie senza andare in palestra

Gal Terra Barocca : un milione di euro per Ragusa modica Scicli Ispica e Santa Croce : Turismo, per i Comuni del Gal Terra Barocca un milione di euro da destinare a servizi per l’accoglienza turistica

modificare i dati personali aggiunti su Revolut : Revolut sta diventando sempre più popolare in Italia, e per questo motivo, la sua crescita sembra essere in continua espansione. Probabilmente tutto ciò è dovuto alle varie promozioni che la stessa azienda avvia proprio per leggi di più...

Plastic tax e auto aziendali cambieranno Conte : «Trovate coperture - sì a modifiche» : Il premier rivela che la maggioranza ha trovato «la quadra» per riformulare la Plastic tax e l'imposta sulle auto aziendali: «Ci siamo resi conto che c'erano delle criticità»

5 modi per approfittare al massimo del Black Friday : Secondo le stime del Codacons, quest’anno un regalo di Natale su tre verrà acquistato durante il Black Friday. Il cosiddetto “venerdì nero”, infatti, non è amato solo dagli appassionati di shopping, ma è un appuntamento attesissimo anche da molti italiani che vogliono pianificare in modo consapevole le spese e avvantaggiarsi in vista del Natale. Quest’anno cadrà il 29 novembre e ...

Luciana Lamorgese sui decreti sicurezza di Salvini : "Pronta la bozza per modificarli" : La priorità del Pd e di Luciana Lamorgese? Smontare i decreti sicurezza di Matteo Salvini, nonostante l'ampio consenso che godono tra l'opinione pubblica (e nonostante, soprattutto, gli effetti sortiti nella battagli all'immigrazione clandestina). L'ultima conferma arriva dalla Lamorgese in persona,

Sbarramenti per le emergenze installati a modica : Sbarramenti nei punti critici per prevenire i rischi idrogeologici a Modica. E’ quanto annuncia il sindaco di Modica, Ignazio Abbate, su facebook

Una commissione di esperti sta scrivendo le linee guida per modificare il dna umano : (foto: Getty Images) Crispr continua a fare discutere e non solo gli scienziati. L’ormai celebre tecnica di editing genetico, che interviene per correggere frammenti di dna, pone infatti dei problemi etici quando si applica sugli embrioni umani. Per questa ragione una conferenza di genetisti, biologi e studiosi di etica si è radunata a Londra per decidere quali linee guida debbano essere osservate ed entro quali limiti debba stare oggi la ...

12 modi per bruciare calorie senza andare in palestra : Iniziate la giornata con l'attività fisicaPrendetevi una pausaFatelo cortoDormite a lungoContinuate a bruciare calorieFate una passeggiataPrendete il ritmoBallate e bastaSpalateProvate TabataAlzatevi e camminateRidete spessoAvete saltato la palestra nell’ultimo periodo? Nessun problema, a patto che non abbiate esagerato anche a tavola. In questo caso, è fondamentale stare attivi in altro modo. «Molte persone saltano completamente gli ...

Il cioccolato Igp di modica a Tunisi per la cucina nel mondo : Il cioccolato di Modica a Tunisi per la settimana della cucina nel mondo. Venerdì 22 novembre Nino Scivoletto all'Hotel Sheraton di Tunisi

Decreto sicurezza - pronto il testo con le modifiche. Spariscono le mega-multe per le navi umanitarie : L'annuncio del ministro dell'Interno Lamorgese: " pronto lo schema del provvedimento". Lo porterà in Consiglio dei ministri entro un mese. La Lega:"Pronti alle barricate"

Dopo Pinocchio arriva cappuccetto rosso per Chocomodica 2019 : È stata inaugurata, 19 novembre, a Nanchino una mostra dedicata alla figura di Pinocchio e al rapporto tra arte e ambiente, ideata da Edoardo Malagigi

Dopo Pinocchio arriva cappuccetto rosso per Chocomodica 2019 : È stata inaugurata, 19 novembre, a Nanchino una mostra dedicata alla figura di Pinocchio e al rapporto tra arte e ambiente, ideata da Edoardo Malagigi

Migliori app per modificare foto : Avete scattato alcune foto di un viaggio e adesso vorreste applicargli delle modifiche per renderle perfette ma purtroppo non sapete quale applicazione utilizzare? All’interno di questo tutorial, vi elencheremo quelle che sono, secondo noi, le leggi di più...

Baretta ci spiega perché “modificare quota 100 potrebbe essere utile” : Roma. Prima che dei numeri, parliamo di metodo. “Vi riferite alla caterva di emendamenti della maggioranza piovuti sulla manovra?”, sorride, quasi a disinnescare preventivamente la critica, Pier Paolo Baretta. Ma non è neanche tanto quello, il punto: ché in fondo si tratta di una bizzarria istituzio