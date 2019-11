Voci sui koala estinti “funzionalmente” per gli incendi in Australia nel 2019 | tanto

Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Sono ore che sui social girano link in cui si parla di"funzionalmente", nonostante appaia evidente da subito che buona parte di coloro che alimentano questa voce non abbiano focalizzato il vero significato dell'espressione. Del resto, quando si parla di sicurezza di alcune tipologie di animali, il popolo del web può fare grandi cose a tutela dell'ambiente, ma anche alimentare una profonda disinformazione, come abbiamo avuto modo di constatare nel corso delle ultime settimane con un altro caso da noi trattato. Cosa sappiamo suie sui rischi nati nel? Tutto nasce dai recenti fatti di cronaca che abbiamo appreso dall'. Come molti sanno, infatti, il Paese si trova nel mezzo di una stagione deglicatastrofica e senza precedenti. Mentre decine diboschivi infuriano la costa orientale del paese. I roghi vanno da Sydney a Byron ...

