Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Il mid-season finale della serie tv Theha lasciato a bocca asciutta i fan. E lo dicono anche gli ascolti che, soprattutto in questa stagione, sono rimasti sempre molto bassi. L'uscita di scena del protagonista della serie tv, lo sceriffo Rick, ha impoverito la serie tv che, sebbene abbia introdottovillain come, non riesce a decollare.TheL'ottavodella decima stagione di Theparte bene, cercando di spiegare come Dante si sia intrufolato tra le mura di Alexandria senza essere riconosciuto da Lydia, figlia di. Il giovane era stato arruolato da, capo dei Sussurratori, con lo scopo di diventare gli occhi e le orecchie diall'interno di Alexandria. Fingendosi un sopravvissuto che sfugge ad un attacco zombie, riesce ad essere accolto dagli abitanti di Alexandria e a divenire il braccio destro di ...

elisacarriero86 : Riassunto episodio 10x08 The Walking Dead: Carol e gli altri nella trappola di Alpha - rosyb98 : Così si conclude il PRIMO (it's been 84 years since il primo tweet di riassunto) episodio.. Ci vediamo presto - signorefumetti : RT @fumettologica: Riassunto, annotazioni, riferimenti, influenze e particolari dell'episodio 6 della serie tv Watchmen di HBO, ispirata al… -