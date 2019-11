Pd come M5S | partiti che non sanno da che parte stare e sperano siano i militanti a

Fonte : fanpage

(Di mercoledì 27 novembre 2019) L'ex segretario del Pd, Maurizio Martina, ha proposto di rimettere agli iscritti dem la scelta di stipulare o meno un nuovo contratto di governo con il M5S, a meno di una settimana da quando gli utenti Rousseau hanno sconfessato la linea di Luigi Di Maio, costringendo Beppe Grillo a scendere in campo per dire a tutti di lasciarlo in pace perché è lui il leader. Rimettere una decisione agli elettori non è una lezione di democrazia: piuttosto è la prova di un partito ai ferri corti, che non sa più quale strada prendere e per questo lascia che sia qualcun'altro a scegliere al suo posto.

