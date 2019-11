Pagelle Liverpool-Napoli 1-1 | voti Champions League Allan è ovunque | Koulibaly non

Fonte : oasport

(Di mercoledì 27 novembre 2019)Meret 6: Fa venire un brivido a tutti i tifosi del, perdendo il pallone in uscita, ma per sua fortunalo salva. Una piccola sbavatura che non compromette comunque una buona partita del portiere azzurro, sempre attento nelle altre occasioni. Sul gol di Lovren non può nulla. Maksimovic 6: La classica mossa di Ancelotti in. Il serbo gioca da terzino bloccato e deve fare i conti con un Manè strepitoso e che può mandarlo in confusione. Gioca comunque una partita attenta e sbaglia poco. Manolas 6,5: Meno “bello” del compagno di reparto, ma comunque efficace. Gioca con coraggio, preciso soprattutto nelle parte alte e anche quando deve cercare l’anticipo su Firmino.7: Si rivede finalmente il veroe non quelle un po’ opaco dei primi mesi di questa stagione. Domina fisicamente ogni contrasto, ...

