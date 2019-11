Maltempo | il Comune di Milano attiva il monitoraggio di Seveso e Lambro

Maltempo : l’esempio di Buonconvento - il Comune toscano salvato dalla 3ª alluvione in 7 anni : “È stato il Contratto di Fiume Ombrone a creare i presupposti per evitare che una comunità toscana subisse la terza alluvione dal 2013; il positivo esempio arriva da Buonconvento, Comune delle Crete Senesi alla confluenza tra due fiumi, uscito indenne dall’ondata di Maltempo, che ha investito la Toscana come numerose regioni d’Italia“: a renderlo noto è l’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio ...

Maltempo - frana in valle Armea : isolato il Comune di Ceriana : Ancora conseguenze a causa del Maltempo che ha interessato la Liguria. Il Comune di Ceriana (circa 1.170 abitanti) è isolato, da questa sera, dopo che una grossa frana è scesa sulla strada, a causa delle abbondanti piogge, ostruendo la carreggiata. Sul posto è presente il vicesindaco e capo della protezione civile Paolo Roverio. Lo smottamento è avvenuto tra la Vecchia Fattoria e Poggio di Sanremo. Sul posto sono presenti anche i vigili del ...

Maltempo - il Maltempo ha fatto 8 milioni di danni. Comune vuole lo stato di calamità : La Giunta ha approvato la delibera di richiesta del riconoscimento dello stato di emergenza e di calamità naturale dopo il violentissimo temporale che ha colpito la città capitale europea della Cultura 2019. tra l'11 e il 12 novembre scorsi, con i rioni Sassi inondati da fango e detriti.Continua a leggere

Maltempo Siena : esondato il fiume Arbia nel Comune di Asciano : Disagi nella frazione Arbia, nel Comune di Asciano (Siena) dove il fiume Arbia è esondato. Da questa notte il sindaco e i tecnici comunali sono al lavoro per risolvere le criticità monitorando tutti i corsi d’acqua del territorio. Il Comune raccomanda massima prudenza e si consiglia di mettersi in auto solo se strettamente necessario. Il Comune attua il monitoraggio costante dei corsi d’acqua su Asciano e sulle frazioni. Non si sono ...

Maltempo : il Comune di Aosta presenta il Vademecum per la neve : Con l’approssimarsi della stagione invernale l’Amministrazione comunale di Aosta ha realizzato un Vademecum “di facile consultazione” per dare ai cittadini alcuni consigli per i cittadini, “utili in caso di nevicate abbondanti e/o temperature estremamente rigide con la formazione di ghiaccio”. L’obiettivo è “orientare i comportamenti di ciascuno a diminuire il rischio di incidenti stradali o ...

Maltempo - allagamenti a Roma : il Codacons prepara la class action contro il Comune : ”Ancora una volta Roma va in tilt dopo un temporale, con la città paralizzata a causa di allagamenti e strade chiuse con disagi immensi per la circolazione e per i cittadini. Una situazione che nella capitale si ripresenta puntualmente in occasione di ogni pioggia intensa e che ha un solo e unico responsabile: l’amministrazione comunale, che ora sarà chiamata a risarcire i danni provocati ai Romani”. Così in una nota il ...

Maltempo e mareggiate in Liguria : il Comune di Genova chiude gli accessi a mare e scogli : A seguito dell’avviso emesso dal Centro funzionale meteo-idrologico di Protezione civile della Regione Liguria che prevede mareggiate intense per la giornata di oggi, lunedì 4 novembre, entra in vigore l’ordinanza n. 9 del 18 gennaio 2017 che stabilisce misure di sicurezza a tutela della pubblica incolumità per il Comune di Genova. In particolare viene stabilita la chiusura degli accessi pubblici al mare ed alle scogliere del territorio ...

Maltempo Siracusa : il Comune richiede la dichiarazione dello stato di calamità : La Giunta comunale di Siracusa ha deliberato la richiesta di dichiarazione dello stato di calamità naturale in seguito ai danni causati dal Maltempo che ha investito il territorio nelle giornate di sabato e domenica scorse. “In attesa di quantificare i danni – spiega il sindaco Francesco Italia – i nostri uffici, continuano a gestire le emergenze grazie anche a tutte le associazioni di volontariato che si sono spese in questi ...

Maltempo : Comune Milano attiva centro operativo per rischio piogge : Milano, 23 ott. (Adnkronos) - Il Comune di Milano ha disposto l’attivazione del centro operativo comunale per il rischio di intensi temporali e forte vento a partire dalle ore 9 di domani, giovedì 24 ottobre, fino a venerdì mattina. La disposizione fa seguito all’avviso di criticità regionale che ri

Maltempo Genova - frana a Rossiglione e allagamenti. Il Comune : “Restate a casa” : A causa di una frana un edificio a Rossiglione, nell'entroterra di Genova, dove la situazione Maltempo è critica, è stato evacuato facendo sfollare i trenta residenti. La frana è caduta da un pendio a monte del palazzo e ha invaso una strada secondaria, colpendo alcune auto in sosta. Il Comune invita i cittadini a restare in casa e a non mettersi in movimento per nessuna ragione.Continua a leggere

Maltempo : comune di Genova pronto a bloccare alcune zone della città : Nel caso in cui Genova durante l’allerta meteo rossa fosse colpita da una “bomba d’acqua come nel 2014” il comune e’ pronto a bloccare il transito a chiunque in alcune zone della citta’ in mezzora. E’ la nuova sperimentazione, denominata ‘dry-run’, annunciata dal sindaco Marco Bucci durante un incontro con i giornalisti nel centro della Protezione civile. In caso di allarme per esondazione di ...