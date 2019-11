Lunetta Savino a Vieni da me parla del compagno Saverio Lodato

Caterina Balivo - gaffe con Lunetta Savino a Vieni da Me : Caterina Balivo ospita a Vieni da Me Lunetta Savino , la mitica Cettina di Un Medico in Famiglia. L’attrice si racconta nell’intervista della Cassettiera accolta dalla Balivo in versione pin-up, presentandosi in studio con una gonna palloncino svolazzante e stivaletti bianchi. L’incontro procede a gonfie vele e Lunetta si confessa senza remore, toccando aspetti della sua carriera e della sua vita privata. Ricorda i momenti ...

Vieni da me - Lunetta Savino di Un medico in famiglia : ‘Cettina era il personaggio giusto per me’ : Alzi la mano chi non ricorda o non abbia mai sorriso al mantra “Veloce veloce!” di Concetta Gargiulo alias Cettina, la ragazza alla pari di casa Martini in Un medico in famiglia. Il personaggio interpretato da Lunetta Savino è uscito di scena dopo la quinta edizione, ma è sempre rimasto nel cuore dei telespettatori. Comprensibile dunque il motivo per cui Caterina Balivo, che la ospita a Vieni da me nella puntata di mercoledì 27 ...