Italia Viva | Cuffaro | ‘spero in partito che riprenda tradizione Dc’

Inchiesta Open - Nobili (Italia Viva) : “Fondazione è campione europea di trasparenza. Nulla da temere” : “La Fondazione Open è campione europea di trasparenza. Di Maio? Lo aspettavano al G20, la prossima volta fa bene ad andarci”. Così il deputato di Italia Viva Luciano Nobili ha risposto ai cronisti che gli chiedevano un commento in merito alle indagini della Guardia di Finanza sulla Fondazione Open. “Non c’è nessun attacco, siamo tranquillissimi e aspettiamo che l’Inchiesta faccia il suo corso. Non abbiamo Nulla da ...

La7 - Travaglio : “Pd e Italia Viva contro prescrizione? Dicono le stesse cose di Salvini - ma la legge c’è già. È una polemica lunare” : “La polemica del Pd e di Italia Viva sulla prescrizione? Si sta assistendo a un dibattito lunare, perché è già in vigore dal 1 gennaio 2020 una legge dello Stato, che tutti abbiamo invocato per 25 anni e che finalmente mette fine alla prescrizione almeno dopo la sentenza di primo grado”. Così, a “Otto e Mezzo”, su La7, il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, commenta gli ultimi scontri interni alla ...

Così Renzi prova a utilizzare il “contratto di governo” per allargare Italia viva : Roma. Ufficialmente, la posizione del partito è quella espressa da Maria Elena Boschi. Per cui no, “il termine ‘contratto di governo’ non ci piace affatto”. E però, al di là della scelta lessicale che si adotterà per legittimare un rilancio dell’azione dell’esecutivo che tutti nella maggioranza dann

Renzi contro la giustizia show : “Se non volete guai non finanziate Italia viva” : Questa mattina la Guardia di Finanza ha effettuato oltre venti perquisizioni a Firenze e in altre città Italiane nell'ambito dell'inchiesta della procura del capoluogo toscano sui finanziamenti all'ex fondazione Renziana Open. Il capo politico del M5s, Luigi Di Maio, ha subito sfruttato l'occasione

Open - Renzi : “Rispettata la normativa sulle fondazioni. Chi finanzia Italia Viva passa guai” : “Questa mattina centinaia di finanzieri in tutta Italia hanno perquisito all’alba abitazioni e uffici di persone fisiche e giuridiche ‘colpevoli‘ di aver finanziato la Fondazione Open“. Dopo una giornata di silenzio, Matteo Renzi dice la sua sull’ultima puntata dell’inchiesta condotta dalla Procura di Firenze che ha ordinato una serie di perquisizioni in undici città ipotizzando a vario titolo i reati di ...

Sicilia : Chinnici - 'Giovani dem? Italia Viva è già casa accogliente' : Palermo, 26 nov. (Adnkronos) - "L’adesione di tanti giovani ex Pd a Italia Viva è la dimostrazione che questo partito, nonostante sia nato da poco, rappresenta già per molti una casa accogliente, uno spazio di buona politica in cui poter crescere e tornare a parlare di temi reali. La Sicilia ha biso

Sicilia : metà Giovani Dem passa a Italia Viva - 'stanchi delle correnti' (2) : (Adnkronos) - "Penso che il Pd in Sicilia non sia mai nato - aggiunge Francesco Alloro, ex segretario di Enna - rimasto schiacciato su micro posizioni di rendita in cui si preferisce far morire Sansone con tutti i filistei. Purtroppo neanche la Giovanile è riuscita ad essere all'avanguardia, spesso

Sicilia : metà Giovani Dem passa a Italia Viva - 'stanchi delle correnti' : Palermo, 26 nov. (Adnkronos) - Ad averli allontanati dal Pd sono state soprattutto "le dinamiche correntizie", l'attenzione sempre maggiore all'interno del partito "non alle idee o alle proposte ma alle persone che le sostenevano". E' per questo che una parte dei Giovani Democratici - circa il 50% -

Sondaggi - boom di Fratelli d'Italia (che passa in doppia cifra). Risale Italia Viva - giù Lega e Pd : Il partito di Giorgia Meloni al 10,1 %. La Lega perde quasi un punto, in difficoltà i democratici che dopo l'addio di Renzi...

Renzi : "Qualcuno dovrebbe chiedere scusa a Italia Viva" : Matteo Renzi oggi ha pubblicato un post sui suoi canali social sottolineando il ruolo che Italia Viva, il suo partito, avrebbe avuto nel convincere il governo a non aumentare le tasse, in particolare quelle sulla plastica e sulle auto aziendali, oltre ovviamente all'Iva. Renzi ha scritto:"Un mese fa a nome di Italia Viva ho chiesto al Governo di evitare l’aumento dell’IVA, le tasse sulla plastica e quelle sulle auto aziendali. Per un mese ho ...

Sicilia : gruppo Giovani Democratici passa a Italia Viva : Palermo, 25 nov. (Adnkronos) - Il gruppo dei Giovani Democratici Sicilia lascia il partito e aderisce a Italia Viva. L'annuncio sarà fatto domani, martedì 26 novembre, alle 11, presso la sala stampa dell'Ars. Saranno presenti il segretario regionale dei GD Prospero Crimi, il vicesegretario Damien Bo

Sondaggi elettorali Tecnè : Lega e Pd in crescita - giù Italia Viva : Sondaggi elettorali Tecnè: Lega e Pd in crescita, giù Italia Viva Gli ultimi Sondaggi elettorali Tecnè per l’Agenzia Dire pubblicati il 22 novembre confermano la Lega primo partito. Il Carroccio è in continua ascesa: rispetto alla precedente rilevazione, incassa un +0,3 salendo al 34,5%. Piccolo passo in avanti anche per il Pd (+0,1) che si attesta al 19,4%. Brutte notizie invece per Italia Viva. La creatura renziana stenta a ...

Fondo salva-Stati - Fassina : “Noi di Leu e M5s su stessa posizione - Pd e Italia Viva ovviamente no. Allarma non solo testo ma anche contesto Ue” : “Il vertice di maggioranza sul Mes a Palazzo Chigi? E’ stata una riunione interessante e il ministro dell’Economia Gualtieri ha chiarito utilmente alcuni punti. Restano però le divergenze di Fondo. I 5 Stelle sembrano essere sulla nostra stessa posizione. ovviamente Pd e Italia Viva hanno un’opinione diversa dalla nostra“. Così, ai microfoni di Radio Radicale, il deputato di LeU, Stefano Fassina, in una intervista ...

Mes - maggioranza in alto mare LeU e M5S contro Pd e Italia Viva : Leu e M5s da una parte, Pd e Italia Viva dall'altra. Il vertice di maggioranza sulla revisione del MES, il meccanismo europeo di stabilità registra la spaccatura della maggioranza, e l'aggiornamento del tavolo a data da definire. Al tavolo presieduto dal premier Giuseppe Conte i ministri Luigi Di Maio, Enzo Amendola, Roberto Gualtieri, Dario Franceschini... Segui su affarItaliani.it