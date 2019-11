I vigili del fuoco USB | “Il 29 novembre sciopereremo con il cuore ma continueremo a fare

Terremoto Albania - 175 vigili del Fuoco italiani sul posto : sono alla ricerca dei dispersi : Il team completo è composto da 65 unità specializzate Usar (Urban Search and Rescue), 44 dalla Toscana e 21 dal Lazio, per la ricerca e il soccorso tra le macerie, sezioni operative da Puglia e Campania, integrate con personale medico dell’Areu della Regione Lombardia.Continua a leggere

Fiamme in appartamento all’Alessandrino : anziana signora tratta in salvo da vigili del Fuoco : Roma – Una donna di 88 anni e’ stata salvata dai Vigili del Fuoco e dai Carabinieri, durante un incendio scoppiato questa mattina in via delle Spighe 64, in zona Alessandrino, a Roma. La donna si era rifugiata sul balcone della sua abitazione al primo piano. Evacuati gli altri inquilini della palazzina, tra cui diversi minori. Al vaglio le cause dell’incendio, anche se a quanto sembra tutto potrebbe essere partito in maniera ...

Bari apre il cuore all'Albania : decine di squadre di vigili del Fuoco partite : L'Albania ha bisogno di aiuto, l'Italia non lo farà mancare. Da Bari sono partite decine di squadre dei Vigili del Fuoco nella tarda serata di ieri. Numerosi mezzi e tanti uomini con un cuore grande...

Terremoto in Albania - uomini dei vigili del Fuoco e Protezione Civile in partenza da tutta Italia : Squadre di Vigili del Fuoco e uomini delle Protezione Civile sono in partenza da tutta Italia per raggiungere nelle prossime ore l'Albania e dare un importante contributo nella ricerca dei superstiti e nell'allestimento dei campi per sfollati. I pompieri Italiani aiuteranno le autorità locali anche nella stima dei danni.Continua a leggere

Nel Varesotto - emergenza esondazioni : in pericolo i vigili del fuoco : Emanuela Carucci Parlano i sindacati stanchi delle promesse. I vigili che operano a Luino hanno una caserma in una zona ad alto rischio. Dal 1980 viene promessa una caserma più sicura "Quarant'anni di promesse, ma i problemi rimangono gli stessi" scrive, amareggiato, in una nota Alessandro Cortellini, delegato per la segreteria territoriale Fns Cisl in merito alla sede dei vigili del fuoco di Luino, un Comune in provincia di Varese. ...

Messina - incendio su nave da Crociera ormeggiata al porto per una “maxi esercitazione” di vigili del Fuoco e Capitaneria [FOTO] : Stamattina intorno alle ore 10:00, i Vigili del Fuoco di Messina, portuali con la MNP (motonave pompa) VF M03 e terrestri con APS (autopompa serbatoio), sono stati coinvolti in una esercitazione portuale inerente un incendio a bordo della nave da Crociera AMADEA ormeggiata al molo “I settembre” del porto peloritano. L’esercitazione, congiunta con la Capitaneria di porto, si è svolta nel migliore dei modi nella tempistica ...

Terremoto in Albania - 7 morti e 300 feriti : si scava tra le macerie - l'Italia invia due squadre di vigili del fuoco : Terremoto e tragedia in Albania. Una fortissima scossa di Terremoto ha colpito in maniera durissima l'Albania nelle prime ore di questa mattina, poco prima delle 4. Il bilancio è...

Terremoto Albania - risentimento del 5° grado Mercalli in Puglia - Campania - Basilicata e Molise : grande paura in piena notte - centinaia di chiamate ai vigili del Fuoco : Il violento Terremoto che ha colpito l’Albania nella notte (scossa di magnitudo 6.5 a 30km da Tirana) ha avuto un risentimento sismico del 5° grado Mercalli nelle regioni del Sud Italia, in particolare in Puglia, Campania, Basilicata e Molise. La scala Mercalli (ancora molto utilizzata in ambito scientifico, a differenza di quanto molti erroneamente ritengono) non misura l’intensità del Terremoto, ma i suoi effetti sul territorio, quindi lo ...

L’Italia crolla a pezzi : un’altra strada viene giù. Sul posto i vigili del fuoco - si teme che qualcuno possa essere stato coinvolto nel crollo : : Ci risiamo, una strada è crollata a Piazza Brembana, un comune di circa 1.200 abitanti della Valle Brembana in provincia di Bergamo. Stando a quanto si apprende, è franato un fronte di circa cinquanta metri all’altezza delle strisce pedonali in via Locatelli. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con le unità cinofile per escludere che sotto i detriti ci siano persone. Sul posto anche il sindaco Geremia Arizzi, ambulanze e i carabinieri. ...

Maltempo : più di 2mila interventi dei vigili del Fuoco in 48 ore : Nelle ultime 48 ore sono stati 2318 gli interventi di soccorso effettuati in Piemonte, Liguria e Campania e oltre 2.500 i Vigili del Fuoco in azione. Sono stati 962 gli interventi in Liguria tra le province di Genova, Savona e Imperia. Dalle 14 di ieri per il crollo del viadotto sulla A6 all’altezza di Altare, nel savonese, 90 Vigili del Fuoco sono al lavoro con specialisti speleo alpino fluviali e Usar (Urban search and rescue) per ...

Maltempo - vigili del fuoco : oltre 2mila interventi tra Piemonte - Liguria e Calabria : Nelle ultime 48 ore sono stati 2318 gli interventi di soccorso effettuati dai vigili del fuoco in Piemonte, Liguria e Campania. Sono un centinaio gli interventi effettuati In Lombardia questa mattina a Pavia è esondato il fiume Ticino, i vigili del fuoco sono impegnati con squadre speleo alpino fluviali per alcune evacuazioni nel quartiere Borgo Ticino. In Piemonte, tra le province di Torino, Alessandria e Cuneo sono stati effettuati più di 1000 ...