Goffredo Bettini | Dopo questo governo ci sono solo le elezioni Conte faccia

(Di mercoledì 27 novembre 2019) “è un leader politico. Non c’è altrooltre il suo.di lui ci sarebberole”., intervistato da La Stampa non vede alternative all’esecutivo guidato da Giuseppe. Secondo“quello che di buono abbiamo fatto finora non basta più” e ora l’obiettivo è quello di “lavorare in un clima più coeso e su indirizzi concordati più chiari”.detta la linea da seguire all’esecutivo giallo-rosso, sottolineando che ”è il momento di compiere un grande passo in avanti. Il presidente del Consiglio a gennaio deve avanzare una proposta condivisa alla quale poi tutti devono sentirsi vincolati. Ilsta in piedise è utile all’Italia,è il sentimento del Pd”.L’ex coordinatore dei dem ...

