Formula 1 | il Mugello sogna un Gran Premio | si lavora per il 2025 ma serve uno sforzo

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Eugenio Giani, ha aperto alla possibilità che ilospiti undi1 nelIlpotrebbe ospitare undi1 a partire dal, a rivelarlo è il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Eugenio Giani, nel corso della presentazione di un rapporto sull’impatto economico e turistico che il Barberino Designer Outlet ha sul territorio dele della Toscana.però unodella Ferrari, come ammesso dal politico toscano: “ci sono buone probabilità che dalild’Italia di1 si possa svolgere al. La Ferrari, proprietaria del circuito dovrà fare molti investimenti se vorrà avere la1 sulla sua pista, ma è anche vero che ancora non sappiamo se Monza sarà in grado di riqualificare il suo autodromo in questi ...

sportface2016 : #F1, #Giani: 'GP d'Italia? Possibile che si sposti al #Mugello' - dinoadduci : Nel 2025 il GP d'Italia al Mugello? La Regione Toscana: 'Siamo pronti' - f1_news24IT : Nel 2025 il GP d'Italia al Mugello? La Regione Toscana: 'Siamo pronti' -