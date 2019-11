Catania | aggredito l’ad Pietro Lo Monaco Colpito in faccia da dieci uomini incappucciati

Catania - Lo Monaco aggredito sul traghetto verso Reggio Calabria : Sono momenti di grande tensione in casa Catania, il club siciliano sta disputando una stagione deludente, la vetta della classifica è lontanissima e non sembrano esserci i margini per tornare in corsa per la promozione. Il club deve fare i conti con qualche problema non solo dal punto di vista tecnico ma anche economico, nelle ultime ore Pietro Lo Monaco si è dimesso, incertezza sul futuro del club siciliano. Tensione per il dirigente ...