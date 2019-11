Camminare al freddo | i benefici

Fonte : dilei

(Di mercoledì 27 novembre 2019) In autunno e in inverno fare movimento fisico può risultare ostico, soprattutto se, di base, non si è molto avvezzi all’attività fisica. Un recente studio potrebbe però portare molte persone a ripensare alle proprie abitudini. Un’equipe scientifica del Beth-Israel Deaconess Center di Boston ha infatti sottolineato iche possono derivare da una camminata al. Il Dottor John Sharp, psichiatra specializzato nel trattamento del disturbo affettivo stagionale (meglio noto come winter blues), ha sottolineato che avere voglia di chiudersi in casa nei mesi più freddi dell’anno è naturale, ma non certo la scelta migliore per la salute. L’esperto ha fatto presente che, a lungo andare, un’esposizione carente alla luce del sole può provocare stress e, in generale, influenzare negativamente il benessere psicofisico. Per questo motivo, approfittare dei ...

