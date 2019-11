Viadotti a rischio crollo | chiusa l’A26 | Genova nel caos Toti | “Siamo in guerra”

Inchiesta sui Viadotti : chiusa l'A26 a Genova : "Ponti a rischio rovina". Toti : "Come in guerra - intervenga Genio Militare" : La decisione presa per le pessime condizioni del Pecetti e del Fado. Il capoluogo ligure è isolato. Tutti i consigli e le alternative per la viabilità. Adp: "Il Porto in queste condizioni non può resistere più di una settimana". Autostrade: "Proveremo a riaprire domani almeno una...

A26 - la procura di Genova impone la chiusura ad Autostrade : verifiche su due ponti. “Viadotti Pecetti e Fado sono a rischio” : La procura di Genova ha disposto ad Autostrade per l’Italia di chiudere in entrambe le direzioni la tratta dell’autostrada A26 compresa tra l’allacciamento con l’autostrada A10, a Genova, e lo svincolo di Masone. La misura interessa circa 30 chilometri di tratta e, spiega la concessionaria, “viene assunta per consentire l’esecuzione di verifiche tecniche sui viadotti Fado Nord e Pecetti Sud”, quest’ultimo ...

