Verona | arrestato anarchico di 40 anni | fabbricava plichi esplosivi

(Di martedì 26 novembre 2019) Giuseppe Sciacca,catanese di 40da tempo residente a, è statodalla Digos di Torino con l'accusa di fabbricazione, detenzione e porto in luogo pubblico di ordigno esplosivo. L'8 marzo 2016 avrebbe spedito un pacco bomba alla sede romana della società Ladisa Ristorazioni Spa, fornitrice del Cpr, Centro di permanenza per il rimpatrio di Torino.

poliziadistato : Arrestato da #Digos Torino militante anarchico responsabile di fabbricazione, detenzione e porto in luogo pubblico… - IoStoConLaPS : RT @poliziadistato: Arrestato da #Digos Torino militante anarchico responsabile di fabbricazione, detenzione e porto in luogo pubblico di o… - afrodite1969 : RT @Gazzettino: Anarchico arrestato in un casolare: «E' un personaggio di primo piano» -