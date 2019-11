Terremoto in Albania vicino a Durazzo | 20 morti e almeno 600 feriti Danni e molte

Terremoto Albania : bilancio vittime sale a 28 morti - salvate 48 persone : sale a 28 morti e oltre 600 feriti il bilancio del Terremoto di magnitudo 6.4 che ieri ha duramente colpito Durazzo e dintorni, in Albania. I media locali precisano che la tragica conta è ancora provvisoria perché ci sono decine di dispersi e si sta scavando ancora sotto le macerie.Il premier Edi Rama ha visitato i feriti in ospedale e gli sfollati. Molte persone hanno trascorso la notte all’aperto, la maggior parte in tende ...

Terremoto in Albania - la fidanzata 24enne del figlio del premier morta con tutta la sua famiglia : Il Terremoto in Albania che ha causato almeno 30 morti e centinaia di feriti, oltre a decine di dispersi, ha colpito duramente anche la famiglia del premier Edi Rama. La famiglia della...

Il numero delle persone morte nel Terremoto in Albania è cresciuto ancora : ora sono 30 - e ci sono ancora 20 dispersi : Il numero delle persone morte nel terremoto di martedì in Albania è cresciuto ancora: ora sono 30, hanno detto le autorità locali. Ci sono ancora venti persone disperse, probabilmente sotto le macerie, mentre i feriti sono almeno 650. A Durazzo,

Terremoto in Albania - dramma per il figlio del premier : la fidanzata 24enne morta con tutta la sua famiglia : Il Terremoto in Albania che ha causato almeno 30 morti e centinaia di feriti, oltre a decine di dispersi, ha colpito duramente anche la famiglia del premier Edi Rama. La famiglia della...

Terremoto in Albania - 30 morti : si scava tra le macerie - italiani in prima linea. «A Durazzo suolo sollevato di 10 cm» : La terra continua a tremare in Albania, dove il bilancio del violento Terremoto di martedì notte è salito a 30 morti e dove centinaia di soccorritori - in prima linea le squadre...

Terremoto Albania - trovata morta sotto le macerie la fidanzata del figlio del premier : Lutto per il figlio del premier albanese Edi Rama: la sua fidanzata, Kristi Reci, 24 anni, è stata trovata morta tra le macerie della sua casa a Durazzo, distrutta dopo la scossa di Terremoto che nella giornata di ieri ha colpito il paese balcanico. Sterminata la sua famiglia: rinvenuti cadaveri anche la mamma, il papà e il fratello.Continua a leggere

Terremoto in Albania - la fidanzata del figlio del premier muore sotto le macerie con la famiglia : La fidanzata del figlio del premier albanese Edi Rama è morta con tutta la sua famiglia nel Terremoto che ha colpito l’Albania. La ragazza si chiamava Kristi Reci e aveva 24 anni. Da alcuni anni si frequentava con Gregor, figlio del primo ministro. I corpi della madre e del fratello di Kristi sono stati estratti mercoledì sera dalle macerie di un palazzo a Durazzo. I cadaveri della ragazza e di suo padre erano stati trovati martedì tra le ...

Terremoto Albania - il Prof. Panza : “L’attività può continuare per mesi - ci sarà influenza anche sull’Italia” : Nelle ultime ore, l’Albania è scossa da una sequenza di forti terremoti, il più forte dei quali si è verificato alle 02:54 (ora locale) del 26 novembre. L’evento ha avuto magnitudo 6.2, ha provocato il crollo di molti edifici e un bilancio delle vittime che continua ad aumentare di ora in ora. Al momento, si parla di oltre 30 morti e circa 650 feriti. Il sisma era stato preceduto nelle 6 ore precedenti da 4 scosse di magnitudo 3 nell’area ...

Terremoto Albania : la scossa ha sollevato il suolo vicino Durazzo di 10 cm : Ha sollevato il suolo di circa 10 centimetri vicino alla città di Durazzo, il Terremoto di magnitudo 6,2 avvenuto ieri lungo la costa dell’Albania. Lo indicano le immagini radar riprese dai satelliti Sentinel-1 del programma europeo Copernicus di Agenzia Spaziale Europea (Esa) e Commissione Europea, analizzate dai sismologi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). I Radar ad apertura sintetica (Sar) hanno permesso ...

Terremoto Albania : saranno trasferiti in Italia 2 feriti estratti dalle macerie di Durazzo : Due giovani rimasti feriti in seguito al Terremoto che ha colpito l’Albania verranno trasferiti in elicottero in Italia nelle prossime ore. L’evacuazione medica, spiega da Durazzo il direttore del Dipartimento della Protezione Civile Agostino Miozzo, è stata richiesta direttamente alle autorità Italiane dalla ministra della Sanità di Tirana. “Si tratta di un ragazzo e di una ragazza politraumatizzati, uno con un trauma ...

Terremoto in Albania - 31 morti : altra scossa di magnitudo 5.6. «A Durazzo il suolo si è sollevato di 10 cm» : Terremoto in Albania, continua l'incubo dopo la scossa di magnitudo 6.4 (e lo sciame sismico successivo) che ha colpito ieri il Paese: il bilancio è di 31 morti e oltre 650 feriti. Ci sono...

Terremoto in Albania - il suolo vicino Durazzo si è alzato di 10 centimetri. I morti salgono a 31 : Il Terremoto che nella giornata di ieri ha fatto tremare l'Albania, provocando 31 morti e centinaia di feriti, ha provocato il sollevamento del suolo di circa 10 centimetri vicino alla città di Durazzo, tra le più colpite dalla scossa. Lo hanno indicato le immagini radar riprese dai satelliti Sentinel-1 del programma europeo Copernicus di Agenzia Spaziale Europea (Esa) e Commissione Europea.Continua a leggere

Terremoto in Albania - nuova forte scossa di 5.6 sulla costa : «Sospese le operazioni di soccorso» : Terremoto, una nuova forte scossa di magnitudo 5.6 è stata registrata pochi minuti fa sulla costa settentrionale dell'Albania. Il Terremoto è stato localizzato dalla sala...

Terremoto Albania - Emiliano : “La Puglia mobilitata - alla Regione assistenza logistica a mezzi e persone” : ”Tutta la Puglia è mobilitata a sostegno dell’Albania. Siamo partiti con la colonna mobile della Protezione civile della Regione Puglia a supporto dei nostri fratelli e sorelle albanesi così duramente colpiti dal Terremoto di ieri mattina. Ai volontari va il nostro in bocca al lupo. Grazie ragazzi. Fate del vostro meglio”. Con queste parole il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano sull’arrivo al porto di ...