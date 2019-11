Palinsesti Rai 1 | inverno 2020 | Il Cantante Mascherato a gennaio | L’Amica Geniale 2

Il retroscena di TvBlog : 'La Vita in diretta rischia di sparire dai Palinsesti Rai' : Potrebbero esserci delle clamorose novità per i palinsesti della prossima stagione televisiva Rai e addirittura si vocifera che la storica trasmissione 'La Vita in diretta' potrebbe non essere più riconfermata. Quest'anno la trasmissione è stata affidata alla coppia composta da Alberto Matano e Lorella Cuccarini che, pur avendo dimostrato grande professionalità, non sono riusciti a far breccia nel cuore del pubblico della rete ammiraglia della ...