Le storie raccontate da case | opere e arredi

Fonte : vanityfair

(Di martedì 26 novembre 2019) Art Connections non è una semplice mostra, ma un momento di interazione e scambio tra designer e artisti legati da un rapporto di amicizia, che hanno scelto di esporre insieme le loro creazioni. Lo hanno fatto, dal 21 al 26 novembre Яlab di via Senato 18 a Milano, Paolo Mei, Giorgio Pasqualetti, Viola Simoncioni, Sara Vola e Severina Zumbo, le cui opere hanno «dialogato» con gli arredi del brand Яevolution by Roberto Bellantoni. Il progetto nasce proprio da un'idea di Bellantoni che, per l'occasione, ha aperto le porte del suo Яlab, l'ampio spazio d'epoca che l'architetto utilizza come luogo di progettazione ed esposizione dei suoi progetti, ma anche come location per incontri culturali, mostre d'arte e design.

