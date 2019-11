La disintegrazione che fa male | Il 40% di stupri è di immigrati

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 26 novembre 2019) Mauro Indelicato Nel giorno dedicata alla denuncia dei casi di violenza sulle donne, nessuno ha sottolineato i danni prodotti su questo fronte da una mancata integrazione: una donna su quattro in Italia è uccisa da persone di origine straniera Lunedì è stata la giornata in cui sono stati ricordati i tanti casi di violenza sulle donne, un tema sempre più centrale visto quanto accaduto anche negli ultimi giorni. Eppure, come ha fatto notare Fausto Carioti su Libero, poco spazio è stato dato ad un fatto non certo secondario studiando il fenomeno della violenza e dei femminicidi: quello cioè legato all’immigrazione ed alla mancata integrazione di diversi soggetti provenienti da altri paesi. Quasi come se un tema che dovrebbe essere universale e condiviso, quale quello della condanna alle violenze fisiche e morali contro le donne, fosse in realtà ad uso e consumo di una precisa ...

stella_maura : RT @sixbladeknife57: Noi siamo quel che facciamo. Le intenzioni, specialmente se buone, e i rimorsi, specialmente se giusti, ognuno, dentro… - sixbladeknife57 : Noi siamo quel che facciamo. Le intenzioni, specialmente se buone, e i rimorsi, specialmente se giusti, ognuno, den… - andrewconcepts : @BartolomeoSorg1 Piuttosto che ascoltare la maggioranza del popolo cristiano denunciare disintegrazione generale,… -