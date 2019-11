Katia Fanelli | duro attacco a Paola Caruso | ' Moreno è un bravo ragazzo'

Paola Caruso e Moreno Merlo. Parla Katia Fanelli di Temptation Island - e per l’ex ‘Bonas’ si mette male : La storia d’amore tra Paola Caruso e Moreno Merlo è finita. I due hanno iniziato a frequentarsi nel mese di luglio e l’ex Bonas di Avanti un altro, dopo la travagliata relazione con Francesco Caserta, il padre del figlio Michelino, sembrava aver ritrovato il sorriso. Negli ultimi giorni Paola Caruso ha annunciato definitivamente la sua separazione da Moreno Merlo e nel salotto di Barbara D’Urso ha lanciato una pesante accusa. Merlo avrebbe usato ...

Paola Caruso - l’attacco di Katia Fanelli di Temptation Island : “Moreno bravo ragazzo” : Katia Fanelli, la fotonica di Temptation Island si scaglia contro Paola Caruso Sta facendo chiacchierare parecchio la rottura tra Paola Caruso e Moreno Merlo. Una rottura improvvisa avvenuta, a detta dell’ex Bonas di Avanti un altro, a causa delle incessanti richieste del ragazzo. Che, secondo Paola, cercava solo visibilità da questa relazione, tanto da avere […] L'articolo Paola Caruso, l’attacco di Katia Fanelli di Temptation ...

Da Temptation al nudo integrale : Katia Fanelli atomica. E dice : “Non è volgare” : Tra le grandi protagoniste di ‘Temptation Island’ c’è stata senza ombra di dubbio Katia Fanelli, la quale era fidanzata con Vittorio Collina. Poi la loro love story è finita nel peggiore dei modi, ma di lei si ricordano soprattutto le fantastiche battute e le divertenti gag. La biondissima ‘fotonica’ è dunque single, ma è molto seguita sui social. Nell’ultimo scatto postato su Instagram ha meravigliato tutti, presentandosi in un atteggiamento ...

Alessandro Zarino dopo UeD : le dolci parole di Katia Fanelli : Uomini e Donne, Katia Fanelli si schiera dalla parte di Alessandro Zarino: il post Giovedì scorso è stata registrata una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne. Una puntata davvero pregna di colpi di scena e non poche polemiche. Cos’è successo? Alessandro Zarino è finito nella bufera per aver avuto un comportamento un po’ incoerente, beccandosi anche del falso: dapprima ha litigato furiosamente con Veronica Burchielli e ...

Katia Fanelli - ex Temptation - torna a parlare di Vittorio : ‘Merita di stare bene’ : Nelle scorse ore, Katia Fanelli è tornata a parlare del suo ex fidanzato Vittorio Collina. La ‘fotonica’, dopo aver aperto alle domande dei suoi follower, ha confidato di sentire la mancanza del suo ex. Katia e Vittorio sono diventati celebri al grande pubblico per aver partecipato alla scorsa edizione di Temptation Island Nip. All’inizio la ragazza era sembrata più aperta a nuove conoscenze all’interno del villaggio delle fidanzate. Vittorio ...

Cecilia Rodriguez si confida con Katia Fanelli : il segreto dei like : Cecilia Rodriguez intervistata da Katia Fanelli: il segreto per “spaccare” con i like. Il ‘piano b’ della sorella di Belen Katia Fanelli, la ‘Fotonica’ dell’ultima edizione di Temptation Island, ha indossato i panni dell’intervistatrice per 361magazine ed ha incontrato Cecilia Rodriguez al White di Milano, durante la settimana della Moda. All’evento, l’argentina ha mostrato in ...

Katia Fanelli - ex Temptation - sta frequentando il single Giovanni Arrigoni : Katia Fanelli è stata una dei personaggi più chicchiarati della precedente edizione di Temptation Island. La riminese in queste ore ha presentato sui social la sua nuova fiamma, Giovanni Arrigoni. La fotonica aveva partecipato al docu-reality di Canale 5 in coppia con Vittorio Collina. Purtroppo una volta terminato il programma, i due hanno deciso di intraprendere due strade diverse. Mentre Katia al falò di confronto finale era intenta ad uscire ...

Temptation Island : dopo Vittorio Katia Fanelli volta pagina con Giovanni Arrigoni : dopo Temptation Island, Katia Fanelli e Vittorio Collina a Uomini e Donne. dopo la rottura avvenuta al falò di confronto e l’avvicinamento di lui alla single Vanessa con cui pare la frequentazione continui, i due ex sono stati ospiti di Maria De Filippi. Non è stato un incontro “facile”. Katia e Vittorio hanno discusso ed è intervenuta anche la tentatrice nella speranza di difendere lui dalle accuse che Katia gli lanciava.\\Agli occhi del ...

Katia Fanelli è ancora innamorata di Vittorio Collina : “Ce l’ho ancora nella testa” : Ricordate la fotonica e disinibita Katia Fanelli di Temptation Island... pare che sia ancora innamorata di Vittorio Collina. Il ragazzo ha ripreso definitivamente in mano la sua vita, dopo essersi reso conto di essere condizionato da lei. E anzi, Vittorio adesso se la spassa con Vanessa Cinelli (su Instagram video e foto delle vacanze insieme) e con gli amici Arcangelo e Massimo e le altre ‘tentatrici' amiche conosciute durante ...

Temptation Island parla la mamma di Katia Fanelli : La signora Giovanna è la mamma di Katia Fanelli la concorrente del reality “Temptation Island”, la signora al settimanale “Uomini e Donne” racconta:“Sono stata felicissima per quest’occasione arrivata per Katia e Vittorio. La prima volta che ha deciso di partecipare ai casting, Katia è venuta da me e mi ha detto: “mamma, ho voglia di fare un’esperienza nuova”. Katia è come la vediamo sul piccolo schermo: “Frizzante, esattamente come la vedete in ...

Cavalcami - cavalcami più forte! A Temptation Island Katia Fanelli e la proposta hot al single Giovanni : A Temptation Island il clima si fa sempre più caldo, le parole di Katia al single Giovanni hanno fatto infuriare il suo fidanzato Vittorio. Il ragazzo di Katia Fanelli, una delle protagoniste dell'edizione 2019 di Temptation Island, dopo aver sentito le parole della ragazza rientra nel villaggio e, preso dalla rabbia, ribalta una poltrona. La ragazza "fotonica" se la gode e non nasconde affatto le sue attenzioni per il single ...

Cavalcami! Katia Fanelli spudorata a Temptation Island : Katia Fanelli comincia a sfoderare l’artiglieria pesante. La “fotonica” bionda di Temptation Island 2019 non nasconde più la palese attrazione nei confronti del single Giovanni Arrigoni, colui che fin dall’inizio della sua esperienza nel reality di Canale5 l’aveva colpita. Nel corso della seconda puntata del docu-reality estivo di Mediaset, Katia Fanelli si è spinta fino a fare al tentatore una velata proposta piccante. “Cavalcami” ha detto ...