Italiani preoccupati dal surriscaldamento globale

Ambiente : gli Italiani preoccupati per il clima e per lo spreco idrico : Per 8 italiani su 10 i cambiamenti climatici esistono e sono un fenomeno generato dall’attività umana, e oltre un terzo dei nostri connazionali a dichiararsi ”molto preoccupato” per quanto potrebbe accadere in futuro. La tutela dell’Ambiente è vista come una ”responsabilità collettiva” che coinvolge certamente i cittadini, ma anche gli operatori e soprattutto le istituzioni: sono proprio queste ultime, secondo ...