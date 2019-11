Il soffio del buco nero che accende nuove stelle

LIVE MotoGP - Test Valencia 2019 in DIRETTA : Marquez di un soffio su Pol Espargarò e Morbidelli - Dovizioso 7° - Rossi 11° : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.24 I fratelli Marquez in azione, una immagine che impareremo a conoscere nel corso del Mondiale 2020 Brothers working together LIVE MotoGP - Test Valencia 2019 in DIRETTA : Marquez di un soffio su Pol Espargarò e Morbideli - Dovizioso 7° - Rossi 14° : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.00 AGGIORNAMENTO TEMPI A 4 ORE DALLA CONCLUSIONE 1 93 M. Marquez 1:30.664 2 44 P. ESPARGARO +0.021 3 21 F. MORBIDELLI +0.139 4 36 J. MIR +0.150 5 20 F. QUARTARARO +0.274 6 12 M. VIÑALES +0.372 7 4 A. Dovizioso +0.549 8 42 A. RINS +0.579 9 43 J. MILLER +0.838 10 27 I. ...

LIVE Test MotoGP Valencia 2019 in DIRETTA : Vinales di un soffio su Quartararo - Morbidelli e Marquez - Dovizioso 5° - Rossi 10° : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.56 Poca azione in pista in questo momento. Dovizioso inizia un run su buoni intermedi, al suo fianco solo Mir e Iannone 14.54 Quartararo record nel T3, ma perde tutto nel T4 e non migliora. In pista di nuovo Dovizioso, Miller, Crutchlow e Iannone. 14.52 AGGIORNAMENTO TEMPI 1 12 M. VIÑALES 1:30.593 2 20 F. Quartararo +0.006 3 21 F. ...

VIDEO F1 - GP Usa 2019 : highlights e sintesi delle qualifiche. Bottas in pole - Vettel 2° per un soffio - Hamilton solo 5° : Le qualifiche del GP degli Usa, terzultimo round del Mondiale 2019 di F1, hanno regalato tantissime emozioni agli appassionati, presenti in circuito e davanti agli schermi televisivi. La pole position è stata conquistata dal finlandese della Mercedes Valtteri Bottas che, di appena 12 millesimi, ha preceduto il tedesco della Ferrari Sebastian Vettel. In seconda fila l’olandese della Red Bull Max Verstappen e il monegasco della Rossa Charles ...