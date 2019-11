Fisco | in tasse il 59% dei profitti delle imprese

Fisco - il rapporto : “Tra tasse e contributi le imprese italiane versano il 59% dei proventi allo Stato. Contro una media Ue del 38 - 9%” : Le imprese italiane, in media, versano all’erario il 59% dei loro proventi. Contro il 53,1% dell’anno scorso e a fronte di un carico fiscale che a livello mondiale si ferma al 40,5% e in Europa al 38,9 per cento. I dati arrivano dal nuovo rapporto Paying Taxes 2020 della Banca Mondiale e dalla società di consulenza PricewaterhouseCoopers, che fotografa un’Italia sempre più stretta nelle maglie del Fisco. Il peso di tasse e ...

Algoritmo Fisco errato che fa pagare più tasse - quando accade e come fare : Algoritmo Fisco errato che fa pagare più tasse, quando accade e come fare La scienza aiuta o dovrebbe aiutare il Fisco, ovvero l’Agenzia delle Entrate, a stanare i “furbetti” che evadono sistematicamente le tasse. Esiste infatti un apposito Algoritmo Fisco, creato per supportare i funzionari dell’ufficio delle imposte, per ciò che attiene alle attività di lotta a coloro che non sono in regola con il pagamento dei ...

Fisco - è in arrivo il "lunedì nero" Quasi 27 mld di tasse da versare : Lunedì sarà una giornata campale per le imprese e il popolo delle partite Iva. Tra il versamento dell'Iva e delle ritenute Irpef dei dipendenti e dei collaboratori, l'Ufficio studi della Cgia stima che saranno chiamate a pagare al Fisco 26,9 miliardi di euro. Oltre a questo importo, tutte le imprese dovranno... Segui su affaritaliani.it

Da stretta Fisco e micro tasse oltre 2 miliardi nel 2020 : Le nuove tasse introdotte con la manovra, tra le quali svetta la plastic tax, e la stretta fiscale che riguarda le auto aziendali aumenteranno nel 2020 ilprelievo fiscale per oltre 2 miliardi. Ma l'anno successivo l’incasso raddoppia a oltre 4 miliardi. È quanto emerge dalla lettura della tabella finale di sintesi della Legge di Bilancio bollinata dalla Ragioneria

Fisco - Cgia : a novembre tasse per 55 mld : 11.45 Tra ritenute di dipendenti, autonomi e collaboratori, acconti Iva, Ires,Irpef, Irap e le addizionali comunali e regionali Irpef, questo mese saranno versati al'erario 55 mld di euro. Lo segnala l'Ufficio studi della Cgia. L'imposta più onerosa che imprese e lavoratori autonomi verseranno sarà l'Iva (15 mld). Segue l'acconto Ires in capo a Spa, Srl, Società cooperative, etc (13,3 mld). Collaboratori e lavoratori dipendenti verseranno 11,9 ...

Nicola Porro smaschera Pd e M5s : "Cosa nascondono dietro le tasse etiche". Fisco - il governo ci rovina : Pd e M5s le chiamano "tasse etiche", ma per Nicola Porro le varie Plastic tax, sugar tax e tasse sulle auto aziendali non sono altro che "l'anticamera della tirannia", fiscale e politica. Il giornalista di Mediaset e Giornale, conduttore di Quarta repubblica e autore del libro Le tasse invisibili, i

Decreto Fisco - stop all’aumento delle tasse sulla fortuna : sostituito con un nuovo rialzo del prelievo su slot e videolotteries : Salta l’aumento della cosiddetta ‘tassa sulla fortuna‘, prevista nelle prime bozze del Decreto fiscale collegato alla manovra. Al posto delle maggiori tasse sulle vincite alla lotteria, al Gratta&Vinci e simili, la nuova bozza datata 16 ottobre prevede un ulteriore rincaro del prelievo erariale unico (Preu) applicato su slot e Vlt, che era già stato alzato con il Decreto Dignità. Da febbraio il prelievo sulle slot e new slot ...

Legge di bilancio 2020 : Fisco - tasse e bonus. Tutte le novità al 16/10 : Legge di bilancio 2020: fisco, tasse e bonus. Tutte le novità al 16/10 Una riunione del Consiglio dei Ministri fiume durata fino alle 5 del mattino per redigere il piano previsto per la Legge di bilancio 2020 e per il Decreto fiscale collegato alla Manovra. Come riporta Repubblica, il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri è uscito soddisfatto dalla riunione, affermando che l’esecutivo è riuscito a sterilizzare completamente l’aumento ...

Il governo approva “salvo intese” il dl Fisco e la legge di Bilancio. Dal contante alle tasse - cosa prevede la manovra : Via libera salvo intese del Consiglio dei ministri, dopo oltre 4 ore, alla legge di Bilancio per il 2020 e al decreto fiscale collegato alla manovra. Nel 2020 Quota 100 non cambierà e le tasse saranno tagliate solo ai lavoratori. Su questi due pilastri regge il primo accordo sulla manovra, siglato da Pd e M5s