Fonte : ilnapolista

(Di martedì 26 novembre 2019) Ottodi euro per tenere aperte leanche al pomeriggio, per metterle al centro dei quartieri, per migliorarle anche a livello infrastrutturale. E’ il progetto “Scuola Viva in quartiere”, il nuovo programma finanziato dallaCampania che permetterà ad sette reti didel territorio napoletano di svolgere attività complementari al percorso di studio: sport, laboratori artistici e musicali, teatro e letture animate. “E’ un programma di straordinario valore civile e sociale – ha detto il governatore Vincenzo De Luca – è il programma più vasto che la Campania abbia mai rivolto al mondo della scuola e dell’università, il più importante di quelli varati in Italia. Abbiamo investito decine diper i programmi di Scuola viva, coinvolgendo per anni oltre 500 istituti scolastici, per il trasporto gratuito garantito a ...

napolista : Dalle strutture ai corsi pomeridiani, la Regione investe 8 milioni per le scuole Sport, laboratori artistici e musi… - geofrizz : RT @DPCgov: #26novembre #terremoto Albania. La scossa è stata nettamente avvertita nelle regioni che affacciano sull’Adriatico. Dalle verif… - Simona64122406 : @nzingaretti Una sorta di comitati di città o paese per seguire le strutture pubbliche. Certo ci vogliono risorse n… -