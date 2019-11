Briatore contro Calenda | Non lo votano nemmeno i familiari | io ho vinto sette

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 26 novembre 2019) “In Italia oggi ci sono due grandi politici, Matteo Renzi e Matteo Salvini. Fanno politiche diverse ma sono giovani, hanno qualità indubbie. Sono due persone che meritano grande stima. Renzi è tecnico, intelligente. Salvini sa parlare alla pancia della gente. Non so se potrebbero fare un governo insieme, ma sarebbe una bella combinazione”. Lo dichiara in una intervista a La Stampa Flavio, dopo le polemiche per la presenza di Matteo Renzi al Billionaire di Riad, in Arabia.“Era la cena della Formula E”, spiega, “quello seduto accanto a Renzi è Alejandro Agag, chairman della Formula E. Ha fatto gli inviti il governo saudita, che ha la licenza di sei nostri marchi in Arabia”. Tuttavia a far indispettireè stato Carlo, che ha definito la presenza di Renzi al Billionaire un “rischio ...

