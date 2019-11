Albania, terremoto di magnitudo 6.5

Una forte scossa didi6.5 ha colpito alle 2:54 ora locale (3:54 in Italia)la costa settentriole dell', vicino a Durazzo. Secondo i dati dell'INGV italiano e dell'USGS americano il sisma ha avuto ipocentro a circa 10 km di profondità ed epicentro tra Shijak e Durazzo. La scossa è stata sentita anche a Tirana, dove la gente è scesa in strada in preda al panico. Non si hanno ancora informazioni su eventuali danni o feriti. Il sisma è stato avvertito anche in Puglia e in Basilicata.(Di martedì 26 novembre 2019)