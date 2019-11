Violenza su donne | Savarino | ' elenco vittime è lungo | ribellatevi'

Violenza sulle donne - la storia di Alfredo : “Mio padre ha sparato a mia madre in chiesa” : Il 21 febbraio 2003, Gianluca Matera, fornaio di 25 anni, uccide con un colpo di pistola l'ex moglie e madre del loro figlioletto, Giovanna Traiano. Il delitto si consuma nella Chiesa della Beata Vergine di Foggia, dove Giovanna era andata a pregare con il suo gruppo parrocchiale. Alfredo, il figlioletto, aveva solo 4 anni. Ogg, in occasione della giornata contro la Violenza sulle donne, racconta la sua storia a Fanpage.it.Continua a leggere

Sergio Mattarella : "La Violenza sulle donne è un'emergenza pubblica" : “La violenza sulle donne non smette di essere emergenza pubblica e per questo la coscienza della gravità del fenomeno deve continuare a crescere. Le donne non cessano di essere oggetto di molestie, vittime di tragedie palesi e di soprusi taciuti perché consumati spesso all’interno delle famiglie o perpetrati da persone conosciute. Inoltre, sminuire il valore di una donna e non riconoscerne i meriti nella vita pubblica e ...

Stop Violenza donne - Mattarella : "Molto resta da fare - clima alimentato da discriminazioni" : Oggi la Giornata mondiale. Dall'inizio dell'anno 96 femminicidi, ogni quarto d'ora un caso di stalking o maltrattamenti. Gualtieri: "Subito i fondi per gli orfani". E Bonetti lancia il microcredito per le vittime

3 app di aiuto per le donne che subiscono Violenza : (Crediti: ANTHONY-WALLACE-AFP-via-Getty-Images) Dalle parole, ai fatti. Può la tecnologia aiutare le donne vittime di violenza? Sì, ci sono app che sono state progettate con questo preciso scopo. Inutile sottolineare che in momenti di particolare pericolo non sempre c’è il tempo di prendere il cellulare e chiedere aiuto passando inosservate. Ma avere uno strumento in più può rivelarsi utile. Ecco tre app gratuite su cui poter contare in ...

I femminicidi aumentano - ma l’Italia chiude i centri antiViolenza sulle donne : In Italia una donna viene uccisa ogni 72 ore, ma i centri anti-violenza sono molti meno di quanti dovrebbero essere, e continuano a diminuire. Colpa di fondi insufficienti, e che anche quando ci sono, non vengono erogati. Quello di Lucha Y Siesta non è che il caso più emblematico di una vergogna italiana.Continua a leggere

Giornata Internazionale contro la Violenza sulle donne a Pozzallo : A Pozzallo la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. Il 25 novembre un corteo che coinvolge tutte le scuole

Violenza sulle donne - a Roma le manifestanti ‘si sono tenute strette’. Perché nessuna sia più un bersaglio : Ieri a Roma il cielo era scuro di nuvole e senza benevolenza, soffiava vento ma nemmeno una goccia d’acqua è caduta sulle centomila donne che si sono trovate per dire basta alla Violenza machista e alle discriminazioni quotidiane. Si parla poco di sfruttamento del lavoro di cura, precariato, disoccupazione che colpiscono in misura maggiore le donne e le mantengono in una condizione di povertà che le rende vulnerabili. Il ...

Giornata Mondiale contro la Violenza sulle donne : le iniziative a Torino : Il 25 novembre ricorre la Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne, un’iniziativa volta a sensibilizzare ogni essere umano sulle

Migliaia al corteo contro la Violenza alle donne : 5 minuti di silenzio per le vittime : «Siam partite insieme, insieme torneremo. Non una, non una, non una di meno». Cori, musica, segni rossi sul viso, carteli e striscioni, «contro la violenza siamo rivolta» e...

Amici - scandalo-Skioffi : "Zitta brutta cagna" - esalta la Violenza sulle donne ma entra nel programma : Clamoroso ad Amici 19, il talent show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Finale a sorpresa per il caso che ha appassionato i fan negli ultimi giorni: Skioffi, infatti, viene ammesso nella scuola. Il rapper era finito nel mirino perché, dopo la prima puntata, era emerso il suo passato, fatto d

"C'è un emergenza sulla Violenza contro le donne - ma lo Stato c'è" - assicura Bonetti : Serve un sostegno per aiutare tutte le donne vittime di violenza e la campagna 'Libera puoi' - promossa dal dipartimento per le Pari Opportunità - vuole ricordare che "lo Stato c'è". Lo sottolinea il ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, in un'intervista all'AGI. Lunedì 25 novembre è la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne istituita dall'Assemblea generale delle ...

Violenza su donne : in migliaia in piazza a Palermo - 'Siamo rivolta' : Palermo, 23 nov. (Adnkronos) - migliaia di donne sono scese in piazza oggi a Palermo contro la Violenza sulla donne. 'Siamo rivolta!' lo striscione di apertura della manifestazione che ha preso il via intorno alla 16.30 da piazza Politeama. Un monito per chi ancora sottovaluta la forza delle donne e

Violenza su donne : in migliaia in piazza a Palermo - 'Siamo rivolta' (2) : (Adnkronos) - Oggi le donne di Non una di meno Palermo sono scese in piazza "in difesa dei centri anti-Violenza completamente definanziati" ma anche contro "la Violenza mediatica". 'Gigante buono', 'amore non corrisposto', 'raptus di follia'. "Così il giornalismo e i media trasformano l'ennesimo fem