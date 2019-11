Scosse di terremoto nei pressi di Benevento | magnitudo massima di 3 | 2

Terremoto in tempo reale INGV : Scosse di oggi 25 Novembre 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV/? Sequenza sismica rilevante nel Sannio, avvertite numerose scosse tra mattina e pomeriggio. Altrove nulla da segnalare al momento. Di seguito?troverete l'elenco con...

Terremoto - sciame sismico in Campania : nuove Scosse - scuole chiuse a Benevento e Ceppaloni [DATI] : Sono ormai 7 le scosse di Terremoto con magnitudo superiore a 2 registrate nel Beneventano dalla mezzanotte di oggi. In considerazione dello sciame sismico in atto le scuole chiuse rimarranno chiuse a Ceppaloni: lo ha deciso il sindaco Ettore De Blasio. “C’è ovviamente preoccupazione tra la popolazione – spiega il primo cittadino all’ANSA – ma per ora non si segnalano danni a persone o cose. Ho disposto che le ...

Terremoto in tempo reale - due nuove Scosse in Campania - la terra trema a Benevento : Due scosse di Terremoto sono state segnalate dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma in Campania. Le due scosse di Terremoto sono avvenute nella tarda serata subito dopo la mezzanotte. Gli eventi sismici di magnitudo 2.2 il primo e di 2.9 il secondo, sono avvenuti alle ore 0,24 e 0,42. L’epicentro delle due scosse di Terremoto è stato localizzato a una profondità di chilometri 10 dalla crosta terrestre e a ...

Terremoto - notte di paura a Benevento : due Scosse fino a magnitudo 2.9 : Una scossa di Terremoto di magnitudo 2.9 è stata registrata a 00:42 in provincia di Benevento, meno di venti prima un'altra aveva raggiunto magnitudo 2.2. Entrambe sono state avvertite...

Terremoto in tempo reale INGV : Scosse di oggi 24 Novembre 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV/? Notte nel complesso tranquilla nel sottosuolo italiano, rilevata solo una debole scossa nel palermitano. Al mattino lieve scossa nel norcino.?Altrove nulla da...

Terremoto oggi M 2.4 Palermo/ Ingv ultime Scosse - notte di tremori in Sicilia : Terremoto oggi M 2.4 a Palermo, Ingv ultime scosse: nella notte appena passata si è verificato un sisma in Sicilia. Ecco tutti i dettagli

Terremoto in tempo reale INGV : Scosse di oggi 23 Novembre 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV/ Notte e prime ore del mattino nettamente tranquille nel sottosuolo italiano: nessuna scossa rilevata. Altrove nulla da segnalare al momento. Di seguito troverete...

Terremoto in tempo reale INGV : Scosse di oggi 22 Novembre 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV/ Moderata scossa nella notte avvertita nel golfo di Salerno. Rilevate lievissime scosse anche nel reggino e nell'anconetano. Altrove nulla da segnalare al...

Terremoto in tempo reale INGV : Scosse di oggi 21 Novembre 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV/ Notte e mattina tranquille nel sottosuolo italiano. Nel pomeriggio registrata e avvertita una lieve scossa tra marsica e ciociaria. Altrove nulla da segnalare al...

Scosse di terremoto in Valtellina - non si registrano danni : Un terremoto di magnitudo 2,7 della scala Richter è stato registrato alle 21.22 in Valtellina, preceduto alle 20.22 da un'altra scossa. L'epicentro in territorio di Ponte in Valtellina (Sondrio) a una profondità di 13 chilometri. Non si registrano al momento danni a persone o cose. La scossa è stata avvertita tra Grosotto e Delebio (Sondrio). C'è chi ha segnalato forti boati.

Terremoto - sciame sismico nel Veronese : tre Scosse in rapida sequenza : Terremoto, sciame sismico in atto nel Veronese. Tre scosse ravvicinate, la più forte di magnitudo 2.7, sono state registrate nel pomeriggio nella provincia di Verona, tra Bovolone e San Pietro...

Terremoto in tempo reale INGV : Scosse di oggi 20 Novembre 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV/ Ultime ore relativamente tranquille nel sottosuolo italiano. Da segnalare una debole scossa tra marsica e ciociaria in nottata. Altrove nulla da segnalare al...

Terremoto in tempo reale INGV : Scosse di oggi 19 Novembre 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV/ Ultime ore decisamente tranquille nel sottosuolo italiano, considerando che non è stata rilevata alcuna scossa significativa tra notte e prime ore del mattino....