Ronaldo Juventus | in Spagna sicuri | c’è tensione Sarri risponde così

Juventus-Atletico Madrid - in attacco dovrebbero giocare Cristiano Ronaldo e Higuain : Questo pomeriggio, la Juventus è scesa in campo poco dopo le 15:15 per allenarsi in vista della gara contro l'Atletico Madrid. Per Maurizio Sarri sono arrivate buone notizie, visto che Federico Bernardeschi e Matthijs de Ligt hanno ripreso a lavorare in gruppo. Entrambi nella giornata di ieri avevano svolto delle terapie per ristabilirsi dagli acciacchi accusati a Bergamo. Le buone notizie arrivano anche da Cristiano Ronaldo, che così come è ...

Juventus - Cristiano Ronaldo punta l’Atletico Madrid : il portoghese fa… un annuncio sui social [FOTO] : Il portoghese ha postato sul proprio profilo Instagram alcune foto dell’allenamento di oggi, sottolineando di esser tornato La Juventus ritrova Cristiano Ronaldo, il portoghese infatti sarà regolarmente in campo nella sfida di Champions League contro l’Atletico Madrid, tornando nella lista dei convocati dopo il turno di riposo osservato contro l’Atalanta. Ad anticipare il suo rientro ci ha pensato proprio CR7, che oggi ha ...

Juventus - Dybala senza filtri : “in campo ho bisogno della palla - ma non sono un leader. Su Cristiano Ronaldo e Messi dico…” : Paulo Dybala si concede ad un’intervista a 360° gradi ai microfoni di El Pais: il talento della Juventus parla del ‘bisogno’ di giocare con la palla fra i piedi, ma si distacca dall’etichetta di leader della squadra “E’ difficile separare la persona dal calciatore. sono un ragazzo e un atleta calmo. Ma sul campo voglio la palla. Avevo degli allenatori che mi chiedevano di non muovermi, di aspettare. E ...

Juventus Atletico Madrid probabili formazioni : 4 novità dal 1' - ritorna Ronaldo! : Juventus Atletico Madrid probabili formazioni- Tutto pronto per la sfida di domani sera tra Juventus-Atletico Madrid, sfida valida per la penultima giornata del girone di Champions League, appuntamento decisivo anche in chiave primato del girone. Come accennato in conferenza stampa da Maurizio Sarri, il tecnico potrebbe fare a meno di De Ligt e Bernardeschi, oltre che di Douglas Costa. Il brasiliano dovrà stare fermo per circa 15 giorni, mentre ...

Juventus – Higuain orgoglioso e felice - da Sarri a CR7 : “Ronaldo? Non devo rubare niente a nessuno” : A tutto Higuain: dal mercato estivo che lo vedeva lontano dalla Juventus al rapporto con Sarri E’ un Gonzalo Higuain soddisfatto e felice quello che si è mostrato oggi ai giornalisti in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League tra Juventus e Atletico Madrid. Reduce dalla doppietta di sabato contro l’Atalanta, l’argentino non poteva desiderare stagione migliore di questa: “mi sento felice, non ...

Juventus - Sarri in conferenza stampa : il rapporto con Cristiano Ronaldo e le ultime sul portoghese : “Sinceramente cerco di leggere il meno possibile, ogni tanto mi capita di imbattermi in qualche articolo di grande intelligenza, ma ogni tanto. Prima ero un talebano perche’ volevo sempre seguire il mio calcio, adesso non va bene perche’ devo adattarmi alle caratteristiche dei miei giocatori. Dovessi ascoltare tutti diventerei matto…”. Sono le dichiarazioni di Maurizio Sarri, allenatore della Juventus in vista ...

Juventus - Del Piero bacchetta duramente Cristiano Ronaldo : Alex a gamba tesa nei confronti di CR7 : L’ex capitano della Juventus ha espresso il proprio parere sul comportamento di Ronaldo in occasione del match con il Milan La Juventus gli è rimasta addosso, come una seconda pelle impossibile da sostituire. Del resto, una carriera con la maglia bianconera non si può cancellare, così come tutti i record ottenuti nel corso di tanti anni. Fabio Ferrari/LaPresse Alex Del Piero dunque è l’uomo perfetto per discutere di Juventus, ...

Calciomercato Juventus - Icardi possibile erede di Ronaldo : Paratici lo vorrebbe a giugno : La Juventus avrebbe deciso di tornare alla carica per Mauro Icardi; sarebbe lui il primo obiettivo per la prossima stagione. L'attaccante sudamericano si è trasferito al Paris Saint Germain nella scorsa sessione di Calciomercato ed è stato protagonista di grandi prestazioni in questo inizio di stagione. In sette partite di Ligue 1, infatti, Icardi ha messo a segno sei reti, alle quali vanno aggiunte le quattro in Champions League. Il Paris Saint ...

Juventus - Paratici : 'Grande feeling tra Cristiano Ronaldo e Sarri' : Ieri la Juventus ha ottenuto una vittoria molto importante su un campo ostico come quello di Bergamo, imponendosi per 3-1, e lo ha fatto anche senza Cristiano Ronaldo. Infatti CR7 non è stato convocato da Maurizio Sarri per permettergli di lavorare e di recuperare dal fastidio al ginocchio che lo ha assillato nelle ultime settimane. L'obiettivo dei bianconeri è quello di avere il portoghese al meglio per le prossime partite. Inoltre, nelle ...

Atalanta-Juventus - Sarri : “Ronaldo non ci sarà. Pjanic sta bene - su Cuadrado e Rabiot…” : CONFERENZA STAMPA Sarri- Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida di domani pomeriggio tra Atalanta-Juventus. Allarme Ronaldo, l’attaccante portoghese non prenderà parte alla sfida con i bergamaschi a causa del solito fastidio al ginocchio. Da valutare attentamente anche le condizioni di Cuadrado e Rabiot. Il primo ha subito una botta la […] L'articolo Atalanta-Juventus, Sarri: “Ronaldo non ci ...

Calciomercato Juventus - Cristiano Ronaldo a giugno al PSG - i bianconeri puntano su uno tra Kylian Mbappé e Neymar : Sembra che alla base dell’impiego saltuario della Juventus di Cristiano Ronaldo ci siano delle incomprensioni con l’allenatore bianconero, Sarri. Il forte attaccante bianconero non ha gradito alcuni comportamenti di Sarri. In particolare, alcune sue sostituzioni a partita in corso. Il giocatore, se la situazione non dovesse cambiare, avrebbe già deciso di andar via. CR7 ha due possibilità, al momento, o il ritorno al Manchester United, ...

Juventus - verso l’Atletico Madrid : Ronaldo può farcela - Douglas Costa e Rabiot da valutare : Dopo il successo con l’Atalanta, torna la Champions League. Juventus-Atletico Madrid in termini di classifica varrà più per gli spagnoli che per i Campioni d’Italia. Martedì alle 21 allo Stadium si affrontano infatti i bianconeri già qualificati e primi nel girone con 10 punti e i colchoneros secondi a quota 7. Agli iberici basterebbe un punto per la qualificazione, e in caso di pareggio la Juve sarebbe automaticamente prima nel girone con ...

Juventus - la "bomba" Cristiano Ronaldo : due scenari da incubo per Sarri - martedì contro l'Atletico : Una strepitosa vittoria in rimonta per la Juventus di Maurizio Sarri contro l'Atalanta. Una vittoria in cui hanno brillato le due stelle argentine: Gonzalo Higuain e Paulo Dybala. Una partita eccezionale in assenza di Cristiano Ronaldo, a riposo per il problema al ginocchio e, soprattutto, dopo le p

Juventus – Atalanta ko : Cristiano Ronaldo si congratula con i bianconeri : Cristiano Ronaldo si congratula con i suoi compagni di squadra per la vittoria della Juventus contro l’Atalanta Nonostante una prestazione non troppo brillante, la Juventus ha trionfato oggi a Bergamo contro l’Atalanta col risultato di 1-3. Grande assente Cristiano Ronaldo, che come preannunciato da Sarri ieri in conferenza stampa è rimasto a Torino per recuperare un problema fisico. L’attaccante portoghese ha comunque ...