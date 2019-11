Pattinaggio artistico | Finale Grand Prix Torino 2019 | date | programma | orari e tv Il

Pattinaggio artistico - Finali Grand Prix 2019 : tutti i qualificati gara per gara. Assente l’Italia a Torino : Si sono appena spenti i riflettori alla Makomanai Sekisuiheim Ice Arena di Sapporo (Giappone), impianto sportivo che ha ospitato l’ultima tappa della fase di qualificazione del circuito ISU Grand Prix 2019-2020 di Pattinaggio di figura. Grazie ai risultati emersi nel corso della competizione si è composta ufficialmente la rosa dei partecipanti alle Finali che si svolgeranno in Italia, precisamente al PalaVela di Torino, dal 5 all’8 ...

Pattinaggio artistico - Finali Grand Prix 2019 : tutti i qualificati gara per gara. Assente l’Italia : Si sono appena spenti i riflettori alla Makomanai Sekisuiheim Ice Arena di Sapporo (Giappone), impianto sportivo che ha ospitato l’ultima tappa della fase di qualificazione del circuito ISU Grand Prix 2019-2020 di Pattinaggio di figura. Grazie ai risultati emersi nel corso della competizione si è composta ufficialmente la rosa dei partecipanti alle Finali che si svolgeranno in Italia, precisamente al PalaVela di Torino, dal 5 all’8 ...

Pattinaggio artistico - NHK Trophy 2019 : Yuzuru Hanyu dilaga nel singolo maschile - bel secondo posto per Kevin Aymoz : Semplicemente Yuzuru Hanyu. Il pattinatore più grande della storia del Pattinaggio di figura ha vinto per dispersione la sesta e ultima tappa del circuito ISU Gran Prix 2019-2020, in scena tra le mura amiche, quelle della Makomanai Sekisuiheim Ice Arena di Sapporo (Giappone). L’alieno nella giornata odierna ha dato l’ennesima dimostrazione del suo talento fuori dall’ordinario. Dopo aver completato un quadruplo rittberger ...

Pattinaggio artistico - NHK Trophy 2019 : Alena Kostornaia incanta tutti e vince la tappa - seconda Kihira. Zagitova si piazza al terzo posto : Eteri Tutberidze ne fa sei su sei. Alena Kostornaia ha infatti vinto con merito l’NHK Trophy 2019, sesta e ultima tappa del circuito ISU Grand Prix 2019-2020 di Pattinaggio di figura in scena presso la Makomanai Sekisuiheim Ice Arena di Sapporo (Giappone). La fuoriclasse russa ha sbaragliato la concorrenza atterrando due tripli axel, il primo da manuale del Pattinaggio combinato con il doppio toeloop e l’altro singolo arrivato in ...

Pattinaggio artistico - NHK Trophy 2019 : Sui-Han trionfano nelle coppie - ottava posizione per Della Monica-Guarise : Wenjing Sui-Cong Han hanno vinto con ampio margine la gara delle coppie all’NHK Trophy 2019, sesta e ultima tappa del circuito ISU Grand Prix di Pattinaggio artistico in scena questa settimana presso la Makomanai Sekisuiheim Ice Arena di Sapporo (Giappone). I Vice Campioni Olimpici sono stati protagonisti di un secondo segmento di alto livello; malgrado una caduta Della dama in apertura nel triplo toeloop in combinazione, i cinesi hanno ...

Grand prix Pattinaggio artistico - NHK Trophy 2019 : orari e startlist 23 novembre. Ordine di discesa sul ghiaccio e diretta tv : Ultimo giro di boa a Sapporo, città giapponese che sta ospitando l’ultima tappa del circuito ISU Grand prix 2019-2020 di pattinaggio di figura. Dopo la straordinaria giornata di ieri, ornata da prestazioni mostre e da record del mondo, nell’ultimo atto della serie verrà completata la rosa dei partecipanti alle Finali che si svolgeranno a Torino dal 5 all’8 dicembre. Si partirà alle 4:15 italiane con la free dance della danza ...

Pattinaggio artistico - NHK Trophy 2019 : Yuzury Hanyu straripante - domina lo short program sfiorando il record del mondo : Yuzuru Hanyu non conosce limiti e ha letteralmente dominato lo short program dell’NHK Trophy, ultima tappa del Grand Prix 2019 di Pattinaggio artistico prima delle Finali di Torino. Il giapponese ha giganteggiato di fronte al proprio pubblico di Sapporo e si è imposto con un roboante 109.34 (61.23 per la parte tecnica, 48.11 per i components) sciorinando una prestazione superlativa per le difficoltà eseguite sul ghiaccio. Il due volte ...

Pattinaggio artistico - NHK Trophy 2019 : Alena Kostornaia nella storia - Record del Mondo! Sfonda il muro degli 85 punti : Alena Kostornaia ha firmato il nuovo Record del mondo nello short program, la russa ha strabiliato il pubblico di Sapporo (Giappone) dove si sta disputando l’NHK Trophy e ha conquistato 85.04 punti (49.38 per la parte tecnica, 35.66 per i components) diventando così la prima donna capace di Sfondare la barriera degli 85 punti nel segmento più breve di gara. L’allieva di Eteri Tutberidze ha giganteggiato nell’ultima tappa del ...

Grand prix Pattinaggio artistico - NHK Trophy 2019 : orari e startlist 22 novembre. Ordine di discesa sul ghiaccio e diretta tv : Scatterà alle ore 4:33 l’NHK Trophy 2019, sesta e ultima tappa del circuito ISU Grand prix 2019-2020 di pattinaggio di figura che andrà in scena presso la Makomanai Sekisuiheim Ice Arena di Sapporo (Giappone). La prima giornata, ovviamente dedicata ai segmenti più corti, si aprirà con la rhythm dance della danza sul ghiaccio, dove avremo l’occasione di vedere il nuovo programma che Charlène Guignard-Marco Fabbri hanno confezionato ...

Grand Prix Pattinaggio artistico - NHK Trophy 2019 : Guignard-Fabbri si qualificano per la Finale se…Tutte le possibili combinazioni : In occasione dell’NHK Trophy 2019, ultima tappa del circuito ISU Grand Prix di pattinaggio di figura in scena questo fine settimana presso la Makomanai Sekisuiheim Ice Arena di Sapporo (Giappone), scenderanno nuovamente sul ghiaccio i danzatori azzurri Charlène Guignard-Marco Fabbri, ancora in lizza per le Finali che si svolgeranno a Torino dal 5 all’8 dicembre. Arrivare nel capoluogo piemontese tuttavia non sarà semplice. Al momento ...

NHK Trophy - Grand Prix Pattinaggio artistico 2019 : orari delle gare a Sapporo e come vederle in tv e streaming sulla RAI : Siamo già giunti all’ultima tappa del circuito ISU Grand Prix di pattinaggio artistico, il classico NHK Trophy 2019, quest’anno in scena presso la Makomanai Sekisuiheim Ice Arena di Sapporo (Giappone). La gara sarà di assoluto interesse non solo per la presenza delle due coppie punta di diamante della Nazionale azzurra Charlène Guignard-Marco Fabbri (danza) e Nicole Della Monica-Matteo Guarise (artistico) ma grazie anche alla ...

Pattinaggio artistico - NHK Trophy 2019 : Nicole Della Monica e Matteo Guarise in Giappone per proseguire la ripresa : Una gara senza pressioni per poter aumentare il valore dei due segmenti. Con questa mentalità Nicole Della Monica e Matteo Guarise affronteranno l’affascinante NHK Trophy 2019, sesta e ultima tappa del circuito ISU Grand Prix di Pattinaggio artistico quest’anno in programma a Sapporo (Giappone) dal 22 al 24 novembre. Dopo aver stupito pubblico e addetti ai lavori dimostrando una condizione fisica superiore alle aspettative alla Cup ...

Pattinaggio artistico - Warsaw Cup 2019 : Kurakova a sorpresa vince la gara femminile - Alessia Tornaghi sfiora l’impresa : L’impianto sportivo Torwar di Varsavia (Polonia) ha ospitato questa settimana il Warsaw Trophy 2019, nono e penultimo appuntamento del circuito di seconda fascia ISU Challenger Series 2019-2020 di Pattinaggio artistico. Nella competizione più attesa, quella dell’individuale femminile, a conquistare il primo posto a sorpresa è stata la giovanissima pattinatrice di casa Ekaterina Kurakova. La russa naturalizzata polacca è stata autrice ...

Pattinaggio artistico - Rostelecom Cup 2019 : Alexandra Trusova vola in Finale vincendo la tappa - seconda Medvedeva : Russia ancora protagonista alla Rostelecom Cup, quinta tappa del circuito ISU Grand Prix 2019-2020 di Pattinaggio artistico in scena proprio a Mosca (Russia) presso l’imponente MegaSport Arena; dopo l’incredibile tripletta nel singolo maschile e la vittoria di Sinitsina-Katsalapov nella danza, le pattinatrici di casa si sono imposte anche nell’affascinante gara femminile. A spuntarla è stata la favorita della vigilia, Alexandra ...