NBA – Jimmy Butler torna a Philadelphia | “non ho dato peso ai fischi | ai miei ex compagni

Fonte : sportfair

(Di lunedì 25 novembre 2019)fa ritorno ada avversario: il pubblico loa, ma la stella degli Heat spende belle parole per iL’ultima partita giocata dai Miami Heat è stata davvero particolare per. Il cestista della franchigia della Florida ha fatto tappa al Wells Fargo Center di, per affrontare i Sixers, squadra nella quale ha giocato la passata stagione. Nonostante idel pubblico,ha scomunque belle parole per gli exe la franchigia:ho prestato molta attenzione ai. Ero sicuro di avere questa accoglienza. Ex? Adoro quei ragazzi. Sono stato molto bene con loro. Il basket è basket, ma ci sarà sempre questa fratellanza che ci unisce. Auguro il meglio a loro, il meglio in assoluto e di continuare a giocare così bene. Per quanto abbia voglia di vincere un titolo NBA, voglio che pure loro ...

