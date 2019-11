Muore a 26 anni durante il parto | lo straziante dolore del padre | “La vita è crudele”

Scultura di ghiaccio cade a un mercatino Natale : Muore bimbo di 2 anni in Lussemburgo : Un bambino di due anni è stato ucciso da una Scultura di ghiaccio a un mercatino di Natale a Città del Lussemburgo domenica sera. “Il bimbo è rimasto gravemente ferito ed è morto in ambulanza”, ha spiegato la polizia.È stata immediatamente disposta un’inchiesta e per la giornata di oggi tutte le bancarelle resteranno chiuse. “La Scultura non sarebbe potuta cadere da sola”, ha detto ...

Ancona - investito mentre torna dalla discoteca a piedi : Dennis Muore a 20 anni sull’asfalto : Il giovane Dennis Piangerelli è stato investito da un'auto mentre camminava sul ciglio di una strada provinciale prima dell'alba. Resta ora il mistero sul perché il ragazzo avesse deciso di incamminarsi a piedi e sul perché non portava né documenti né telefono al momento del tragico incidente che gli è costato la vita.Continua a leggere

Auto contro muro - Luigi Barbato Muore a 21 anni. Rientrava da una lunga giornata a lavoro : Si chiamava Luigi Barbato, il ragazzo di 21 anni morto in un tragico incidente verificatosi ieri sera in via Appia a Forchia. Luigi lavorava da due mesi presso lo stabilimento Tecno Tessile Adler S.r.l di Aiuola, in provincia di Benevento, e ieri, assieme ad un collega, stava rientrando a casa dopo una lunga giornata lavorativa. Luigi Barbato era originario di Napoli. Si trovava in Auto con un amico, che guidava, quando la ...

Tragedia in autostrada : auto stritolata tra due camion. Daniela Muore a 47 anni : È morta schiacciata da due camion Daniela Martini, 47enne di Longare (in provincia di Vicenza). Il terribile incidente stradale si è verificato poco dopo le 10 di questa mattina, 22 novembre, nel territorio di Vigonza, in provincia di Padova, all’altezza dello svincolo Sud dell’autostrada A4, verso la A13, in direzione Bologna. I due mezzi pesanti hanno schiacciato una vettura, la conducente dell’auto è morta sul colpo. Sul posto è intervenuta ...

Udine : bimba Muore a 7 anni schiacciata da un'acquasantiera in chiesa : Morire a 7 anni, travolti da un'acquasantiera mentre si è nella chiesa della scuola. L'incredibile tragedia è accaduta a Udine, nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 21 novembre. Penelope Cossaro, frequentante la seconda elementare nell'educandato "Collegio Uccellis" è rimasta schiacciata da una pesante acquasantiera in marmo. Inutili i soccorsi. Il sindaco Fontanini, commosso ha dichiarato: 'Dolore inconcepibile'....Continua a leggere

A 23 anni si innamora della prozia di 91 anni e la sposa - dopo un anno di matrimonio lei Muore e lui chiede la pensione di reversibilità : Un giovane avvocato di 23 anni si era innamorato perdutamente della prozia di 91 anni e aveva deciso di sposarla. Ma dopo 14 mesi di matrimonio la donna è morta di vecchiaia il suo giovane marito avvocato ha chiesto allo stato la pensione di reversibilità ma al momento la richiesta è stata rifiutata. Il fatto è accaduto a Salta, in Argentina. Lui è un giovane avvocato e si chiama Mauricio Ossola e sua moglie e anche lontana parente ...

Udine - cade acquasantiera nella chiesa di un convitto : Muore una bambina di sette anni : In una chiesa di Udine una bambina di 7 anni è morta dopo essere stata colpita al torace da una acquasantiera che è caduta. L’episodio è avvenuto tra le 17 e le 18 di questo pomeriggio nella chiesa dell’Educandato Uccellis, un noto convitto del capoluogo, dove studiano i ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado. Secondo la prima ricostruzione riportata dall’Ansa, la bambina si sarebbe aggrappata ...

Teramo - tragedia a Roseto degli Abruzzi : Matteo Muore nel sonno a 16 anni : Da Roseto degli Abruzzi, cittadina in provincia di Teramo affacciata sul mare Adriatico, arriva la cronaca di una tragedia tanto terribile quanto inspiegabile: Matteo, studente 16enne, è morto nel sonno. Questa mattina, la mamma, lo ha trovato senza vita nel suo letto. Il ragazzo, che godeva di buona salute, è deceduto per un arresto cardiocircolatorio improvviso. 'Matteo alzati, c'è scuola' La sveglia era suonata, come ogni mattina, alle 8. ...

