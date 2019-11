Mercedesz Henger choc | Riccardo Schicchi non è mio padre

“Non sono sua figlia”. Mercedesz Henger e il padre biologico - lo confessa a sorpresa a Live Non è la D’Urso : La puntata di Live – Non è la D’Urso di lunedì 25 novembre si preannuncia davvero pazzesca. Durante la puntata, registrata da poco, Mercedesz Henger, la figlia di Eva Henger, ha rivelato qualcosa di davvero inaspettato. Cosa? La ragazza ha confermato il gossip che circola negli ultimi giorni, ossia che il padre biologico non è Riccardo Schicchi come tutti da sempre pensano. “Mia madre mi ha svelato l’identità del mio padre biologico che non è ...

Mercedesz Henger fa impazzire i fan per la foto dentro la vasca : La showgirl Mercedesz Henger è senza veli su “Instagram” e posta uno scatto bollente sul suo profilo immersa nella sua vasca da bagno piena di schiuma, mentre copre il se…o con le mani. Una sirena per il corpo sinuoso e per lo sguardo ammiccante. La foto ha scatenato like e commenti pieni di complimenti. E qualcuno scrive: «Come vorrei essere lì con te, beato il tuo fidanzato». Proprio Lucas Perracchi è stato al centro del litigio con la mamma ...

Lucas Peracchi si sfoga su Eva e Mercedesz Henger : “Sono allibito!” : Eva Henger, Lucas Peracchi furioso: “Ha fatto passare Mercedesz per una che sta con chi la picchia” Lucas Peracchi ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del settimanale Lei. E anche in questa occasione il giovane personal trainer ha parlato dei dissidi con sua suocera Eva Henger. Difatti quest’ultima, per i pochi che non lo sapessero, ha accusato il ragazzo di aver alzato le mani su sua figlia Mercedesz ...

Completamente nuda nella vasca da bagno : Mercedesz Henger da “bollino rosso” manda in tilt i fan : Che donna, Mercedesz Henger. Splendida, bellissima, sensuale. Come sua mamma Eva Henger. La ragazza, sexy e disinibita, non si fa problemi a mostrarsi in tutto il suo splendore sui social e di mettere in mostra il suo corpo da urlo. L’ultimo scatto che la figlia di Eva Henger ha postato sui social è da infarto e ha lasciato tutti gli utenti del web senza parole. Di che scatto si tratta? Prima di dirvelo, vi ricordiamo che Mercedesz Henger è ...

Mercedesz Henger sempre più maliziosa : “Tale madre…” : Negli ultimi mesi il nome di Mercedesz Henger è rimbalzato su parecchi giornali di gossip, a causa di una lunga discussione tra lei e sua madre, l’ex pornostar Eva Henger, che ha più volte accusato il genero Lucas Peracchi di aver alzato le mani sulla figlia. Le due si sono dunque allontanate, anche se nell’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso hanno avuto la possibilità di incontrarsi e riabbracciarsi, salvo poi lasciarsi comunque in maniera ...

Il confronto tra Eva Henger - Mercedesz e Peracchi è finito male : 'Mamma mi fai paura' : Nell'ultima puntata di Live - Non è la D'Urso è avvenuto il tanto atteso confronto tra Eva Henger, la figlia Mercedesz e il suo compagno Lucas Peracchi. L'attrice aveva accusato il fidanzato della figlia di violenza fisica, affermando che era stata la stessa Mercedesz a confessarle di essere stata picchiata proprio da Lucas. Non sono dello stesso parere i due ragazzi, che negano da diversi mesi tutto quello che ha detto la Henger. Per questo ...

Live – Non è la D’Urso - l’incontro in ascensore tra Eva Henger e la figlia Mercedesz : “Mamma mi fai paura” : “Dimmi perché hai fatto tutto questo?“. Così esordisce Mercedesz Heger rivolgendosi alla madre Eva durante il faccia a faccia avvenuto nell’ascensore di “Live – Non è la D’Urso“. L’ex attrice pornografica aveva accusato il fidanzato della figlia, Lucas Peracchi, di essere un uomo violento e di aver aggredito Mercedesz. Accuse che erano già state smentite più volte dalla ragazza che ora, nel salotto ...