Maltempo | allerta fiumi al Nord Genova | chiuso tratto A26

Fonte : tg24.sky

(Di lunedì 25 novembre 2019) L’ondata diche ha devastato la Liguria e il Piemonte (FOTO) ha lasciato il-ovest, dove la situazione è migliorata. Altre regioni sono state colpite in queste ultime ore, in particolare la Sardegna e la Calabria (FOTO). Resta l'allarme per la piena del Po, in Emilia Romagna e per il Veneto. In 48 ore gli interventi dei vigili del fuoco in tutta Italia sono stati 2.300 e sono stati mobilitati migliaia di volontari della Protezione Civile. Secondo la Coldiretti i danni causati in 10 anni dalle calamità naturali hanno raggiunto i 14 miliardi di euro. Moltissimi i campi allagati per le piogge e l'acqua uscita dagli argini die torrenti. A26 chiusa al traffico Chiusa al traffico in entrambe le direzioni la tratta dell'autostrada A26 compresa tra l'allacciamento con l'autostrada A10 e lo svincolo di Masone. La misura è stata presa per consentire l'esecuzione di ...

DPCgov : ????#allertaROSSA, lunedì #25novembre, su parte dell’Emilia-Romagna. ??#allertaARANCIONE in 8 regioni. ??#allertaGIALLA… - Agenzia_Ansa : #Maltempo: fiumi sorvegliati speciali in #Piemonte - VIDEO #ANSA - Agenzia_Ansa : Il #maltempo fa ancora paura, allerta rossa in Emilia Romagna. Il Ticino esonda a Pavia #ANSA -