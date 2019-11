La prima vittoria a Hong Kong

Video/ Foggia-Altamura - 1-0 - : highlights e gol - vittoria e primato per i satanelli : Video Foggia Altamura, risultato finale 1-0,: un calcio di rigore trasformato da Gentile nel primo tempo regala i tre punti ai satanelli.

Mourinho - la prima al Tottenham è un successo : vittoria in trasferta nel derby contro il West Ham : La prima partita di Mourinho come nuovo allenatore del Tottenham è un successo: 2-3 al West Ham nel derby londinese Terminate le dichiarazioni ad effetto e l’hype intorno al suo ritorno su una panchina, per Josè Mourinho è già arrivato il momento di confrontarsi con il primo risultato sul campo. Il suo Tottenham chiamato ad una trasferta delicata in casa del West Ham, nel sentito derby di Londra. Gli Spurs partono forte, pronti a dare una ...

Vittoria Puccini prima di Verissimo svela : “Mi ha cambiato la vita” : Anticipazioni Verissimo: Vittoria Puccini svela un segreto sulla sua vita privata L’attrice Vittoria Puccini torna in tv con un ruolo inedito: quello di un magistrato che indaga su un delicato caso di omicidio. Così la vedremo nella sua nuova fiction, Il Processo, in onda da venerdì 29 novembre in prima serata su Canale 5. Nella puntata odierna di Verissimo, Vittoria Puccini parlerà di Elena Guerra, il personaggio che interpreta, un ...

Ciclismo - Vittoria Bussi sta bene dopo essere stata investita : escluse fratture per la primatista dell’ora : Vittoria Bussi è stata investita da un’automobile mentre si stava allenando nella zona di Moncalieri (in provincia di Torino), la ciclista stava pedalando sotto la pioggia sulle strade di casa quando all’improvviso una vettura le ha tagliato la strada dopo che già all’inizio dell’uscita era stata sfiorata a forte velocità da un altro veicolo come ha riferito il suo compagno di allenamento. La 32enne, detentrice del Record ...

Rugby - Champions Cup 2019-2020 : Benetton Treviso - con i Saints per la prima vittoria europea : Appuntamento domani pomeriggio alle 14 allo stadio Monigo di Treviso, e in diretta streaming su DAZN, per la Benetton che nel secondo turno della Heineken Champions Cup ospita i Northampton Saints. I biancoverdi sono reduci dalla più che convincente prova di Dublino, dove sono usciti sconfitti contro il Leinster, ma giocando alla pari con gli irlandesi per tutti gli ottanta minuti. Contro i Saints, che all’esordio hanno vinto in casa con ...

MotoGP - GP Valencia 2019 : Fabio Quartararo a caccia della prima vittoria - riuscirà finalmente a battere Marquez? : Fabio Quartararo ha confermato le aspettative della vigilia ed ha conquistato la pole position anche a Valencia, concludendo così il suo anno da rookie in MotoGP con uno score di 6 partenze al palo anche se il risultato più importante deve ancora arrivare. Il nizzardo classe 1999 ha disputato un campionato di alto profilo ma non è ancora riuscito ad ottenere un successo in gara, limitandosi comunque ad un bottino più che onorevole di quattro ...

Matteo Berrettini batte Thiem : è la prima vittoria di sempre di un italiano alle Atp Finals : Arriva contro Dominic Thiem la prima vittoria in carriera di Matteo Berretini alle Atp Finals, che diventa anche il primo successo di un tennista italiano nella storia di questo torneo. Ssul veloce indoor della ‘O2 Arena’ di Londra, il 23enne romano si è imposto in due set 7-6 (7-3), 6-3 sull’austriaco in un’ora e 18 minuti di gara. Un risultato inutile ai fine della qualificazione alle semifinale, visto che Berrettini ha perso ...

LIVE Berrettini-Thiem 7-6(3) 5-2 - Atp Finals 2019 in DIRETTA : break di Matteo che si avvicina ad una prima - storica vittoria : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-2 prima VINCENTE!! 40-15 Chiama bene l’austriaco a rete Matteo, Thiem ci arriva ma sbaglia. 30-15 Errore gratuito questa volta dell’italiano che va largo col dritto. 30-0 Bravo col serve&volley Matteo, Thiem sbaglia col dritto. 15-0 Ace Berrettini! 2-4 break BERRETTINI!! Risposta centrale di Thiem che viene punito dall’azzurro! 40-A Palla break per Matteo che tira uno ...

LIVE Nadal-Zverev 2-6 4-6 - Atp Finals 2019 in DIRETTA : splendido Zverev! prima vittoria in carriera su uno spento Rafa Nadal : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:37 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE, grazie di averci seguito e buon proseguimento di serata. E CHIUDE CON UN ALTRA Prima VINCENTE!! Zverev domina Rafael Nadal e porta a casa il match per 6-2 6-4. 40-15 DOPPIO MATCH POINT! Altra grande Prima, poi chiusura al volo sottorete. 30-15 Non controlla il diritto Nadal, ampiamente fuori. 15-15 A rete il rovescio a due mani del tedesco. 15-0 Ace ...

LIVE Medvedev-Tsitsipas 6-7 4-6 - Atp Finals 2019 in DIRETTA : il greco ottiene la prima vittoria a Londra! Girone in salita per il russo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.04 Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di giornata. 17.03 Stefanos Tsitsipas vince 7-6(5) 6-4 contro Daniil Medvedev e conquista la prima vittoria del Girone Andre Agassi cominciando bene il percorso a Londra. Il greco ha battuto meritatamente il #4 al mondo, giocando sempre in pressione, dall’inizio alla fine, smontando il gioco ad oltranza del russo, impassibile a ...