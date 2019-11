Anticipazioni palinsesto Rai 1 inverno 2020 | ritornano Don Matteo e La vita promessa

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 26 novembre 2019) Per la nuova stagione invernalesaranno diverse le novità che vedremo in onda sulla rete ammiraglia della tv di Stato. Sono stati diffusi i nuovi palinsesti con tutti i programmi e le fiction che verranno trasmesse a partire dal prossimo mese di gennaio. Tante conferme, ma anche delle novità importanti, tra cui il debutto del nuovo varietà 'The Masked Singer' che sarà condotto da Milly Carlucci. Per le serie televisive, invece, tornerà in onda il sempreverde 'Don' con protagonista Terence Hill per la sua 12esima stagione. 'Don12' da gennaio Nel dettaglio, lesui palinsesti dell'rivelano che la domenica sera sarà ad appannaggio delle fiction. Si partirà con la nuova serie dal titolo 'Angela' che vedrà protagonista la bravissima Vanessa Incontrada che, tra l'altro, da questa settimana sarà al timone di un nuovo show dal titolo '20 anni che ...