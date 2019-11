“A rischio la sicurezza dei passeggeri | Uber perde di nuovo la licenza a Londra

Attenzione - un file Mp4 può mettere a rischio la sicurezza di WhatsApp : È un particolare formato di filmati. Per mettersi al sicuro è sufficiente aggiornare l'app all'ultima versione

Altoparlanti intelligenti a rischio sicurezza : si possono controllare con un laser : La sicurezza degli Altoparlanti intelligenti fa di nuovo notizia. Dopo gli scandali sull’impiego di personale umano per “origliare” le conversazioni, a tenere alta la preoccupazione questa volta ci pensa una ricerca dell’Università del Michigan. I suoi ricercatori hanno scoperto che si possono impartire comandi e controllare da remoto i dispositivi con assistente vocale, usando un raggio laser. Sul banco degli imputati tornano ...

WhatsApp fa causa a NSO Group : ha messo a rischio la sicurezza degli utenti con spyware : WhtasApp ha deciso di intentare una causa innanzi ad un tribunale federale della California nei confronti di NSO Group, azienda israeliana specializzata nella sicurezza L'articolo WhatsApp fa causa a NSO Group: ha messo a rischio la sicurezza degli utenti con spyware proviene da TuttoAndroid.

Poliziotti contro la "mancia" del governo : "La sicurezza dei cittadini è a rischio" : Elena Barlozzari Alessandra Benignetti Sindacati di polizia in piazza per denunciare la mancanza di risorse per la sicurezza: "La manovra? Da Conte soltanto una mancia". E gli agenti chiedono maggiori tutele e pene certe per chi delinque “La sicurezza dei cittadini è a rischio”. A lanciare l’allarme sono decine di agenti della polizia di Stato, radunati in piazza Montecitorio per chiedere al governo più attenzione nei ...

rischio idrogeologico in Piemonte : 35 milioni di euro per la sicurezza del territorio : Sono quasi 35 i milioni di euro assegnati dal Ministero dell’Ambiente al Piemonte per la mitigazione del Rischio idrogeologico del territorio, ovvero per attuare gli interventi per la difesa dal pericolo di frane e alluvioni. L’assegnazione è stata confermata ufficialmente in questi giorni. «La riduzione del Rischio è determinante in una regione come il Piemonte, dove, secondo i dati ISPRA, il Rischio da alluvione riguarda quasi un milione di ...

Schede SIM a rischio sicurezza anche in Italia - ecco l’elenco dei Paesi coinvolti : La vulnerabilità che minaccia 1 miliardo di Schede SIM interessa anche l’Italia. Si chiama SimJacker, e consente ai cyber criminali di ottenere il controllo dei dispositivi da remoto, intercettare chiamate e molto altro. I ricercatori di AdaptiveMobile, gli stessi che avevano scoperto e segnalato la falla nella sicurezza, hanno pubblicato l’elenco completo dei Paesi in cui sono in circolazione le Schede SIM vulnerabili. La cattiva notizia ...

Aeroporti - il tribunale : “Sicurezza dei voli a rischio con scioperi di chi fa manutenzione ai radar - da ora decida il Garante” : I passeggeri non lo sapevano, ma negli Aeroporti italiani, in alcune occasioni, i voli sono arrivati e partiti senza personale presente in loco addetto alla manutenzione dell’elettronica di terra, come i radar e gli strumenti in dotazione ai controllori di volo. Ora una sentenza del tribunale di Roma (Terza sezione lavoro) ha stabilito che “appare evidente che la suddetta attività di conduzione e manutenzione degli impianti di controllo ...

Phon a rischio sicurezza : Auchan e Simply richiamano tutti i lotti di un articolo [NOME e DETTAGLI] : Phon a rischio sicurezza richiamato dal mercato: Auchan e Simply hanno predisposto a scopo precauzionale il richiamo di tutti i lotti di produzione dell’articolo “Phon Qilive”. Sulla base di verifiche interne è stata riscontrata la non idoneità all’utilizzo: in particolari condizioni di utilizzo non è possibile escludere il rischio di sicurezza. Auchan e Simply raccomandano pertanto a tutti i consumatori di prestare attenzione, evitando di ...

Smartphone ultra economici mettono a rischio la sicurezza e la privacy degli utenti : Nella nostra epoca i servizi “gratuiti” sono raramente gratuiti. La politica ormai in uso da anni è che quello che non si paga con i propri soldi, lo si paga con i propri dati personali. Un esempio lampante è quello emerso da un’analisi del gruppo di difesa privacy International, secondo cui gli Smartphone economici hanno un costo nascosto: app preinstallate che non possono essere eliminate e che sono colabrodi per la ...

Whatsapp - scoperta una falla nelle GIF che mette a rischio la tua sicurezza : Su Whatsapp è presente una nuova falla che rischia di mettere a repentaglio la sicurezza degli utenti. Dopo la scoperta dello spyware che si attivava chiamando la vittima, un utente su GitHub ha trovato un bug nella gestione delle GIF: utilizzando Android 8.1 o Android 9, basterebbe inviare un'immagine animata nella chat della popolare app di messaggistica per riuscire a prendere il possesso dello smartphone. Sarebbe proprio un meme ...