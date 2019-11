A poche ore dal lancio | abbiamo modo di scoprire alcune interessanti immagini reali

Terremoto a Benevento - nuova scossa di magnitudo 3.2 : è la quarta in poche ore : Terremoto a Benevento questa mattina intorno alle 11.27: una scossa di magnitudo 3.2 è avvenuta nella zona di Ceppaloni ad una profondità di circa 11 km. Il Terremoto è...

Migranti : tre sbarchi in poche ore tra Calabria - Puglia e Lampedusa : Tra giovedì e venerdì sono circa 100 i Migranti sbarcati sulle coste italiane, mentre altri 600 circa sono in partenza dalle coste della Libia. Nello specifico, 33 persone sono state soccorse in acque calabresi al largo di Capo Cimiti nella notte di venerdì. Stavano viaggiando a bordo di una barca a vela battente bandiera Usa e con loro c’erano anche due presunti scafisti. Dopo essere stata intercettata, l’imbarcazione è stata accompagnata ...

Servizi antiborseggio : 3 arresti in poche ore : Roma – I Carabinieri del Gruppo di Roma sono impegnati quotidianamente sulle principali linee di trasporto pubblico di superficie e sotterranee per tentare di arginare l’azione dei borseggiatori. Nel giro di poche ore, i Carabinieri hanno arrestato 2 borseggiatori, uno in flagranza di reato, l’altra in esecuzione di un provvedimento dell’Autorita’ giudiziaria per pregressi reati commessi. In particolare, i ...

Josè Mourinho nuovo allenatore Tottenham/ Esonerato pochettino - accordo fino al 2023 : Josè Mourinho al Tottenham: ufficiale. Il tecnico di Setubal è la nuova guida degli Spurs dopo l'esonero di Mauricio Pochettino

Milan-pochettino - Elliott spinge per questa soluzione : potrebbe essere lui il nuovo allenatore : Una nuova clamorosa indiscrezione rimbalza dagli ambienti di calciomercato. Dopo l’inatteso esonero di Mauricio Pochettino da parte del Tottenham, sono numerosi i club che proveranno ad accaparrarsi il tecnico argentino in vista della prossima stagione. Tra questi ci sarebbe anche il Milan, con l’attuale proprietà che vorrebbe vedere sulla panchina rossonera un allenatore con un curriculum di profilo internazionale. Pochettino al ...

Il Tottenham ha esonerato l’allenatore Mauricio pochettino : La squadra di calcio inglese del Tottenham ha esonerato l’allenatore Mauricio Pochettino, da cinque anni sulla panchina del club. Il comunicato ufficiale dice che la decisione è stata presa perché «purtroppo i risultati nazionali alla fine della scorsa stagione sono

Sardine - nasce il movimento anche in Puglia : 28mila membri in poche ore. "Facciamo qualcosa pure qui" : 'Arcipelago delle Sardine' è il nome del gruppo che si ispira al movimento 'anti Salvini' nato a Bologna. Carlucci (sindaco di Acquaviva): "Superiamo le divisioni che imbrigliano l'azione politica di resistenza al fascismo e al razzismo dilaganti"

Trovato un feto di poche settimane in una borsa nel fiorentino : Un feto è stato scoperto oggi in una borsa abbandonata in via di San Martino a Campi Bisenzio (Firenze). Sul posto intervenuti i carabinieri. Da quanto spiegato il feto è di poche settimane.

Disney+ - account hackerati in vendita a poche ore dal lancio : A pochi giorni dal lancio del servizio di video streaming Disney+ negli Stati Uniti, in Canada e in Olanda, alcuni hacker hanno violato gli account di migliaia di clienti e li hanno rivenduti sui forum di hacking. Disney+ ha avuto un lancio sfortunato a causa di alcuni problemi tecnici che hanno limitato la visione dei suoi contenuti a parecchi utenti ma, tra le lamentele su Twitter, ne spiccavano alcune che segnalavano la perdita dei diritti ...

Acqua alta Venezia : piazza San Marco già invasa - picco tra poche ore : A Venezia tra poche ore si registrerà di un nuovo picco di alta marea che, secondo le previsioni del centro maree, alle 11:20 dovrebbe toccare i 150 centimetri. piazza San Marco appare già completamente invasa dall’Acqua. Forte il vento che soffia sulla laguna e che complica la situazione. L'articolo Acqua alta Venezia: piazza San Marco già invasa, picco tra poche ore sembra essere il primo su Meteo Web.

La prima puntata di Viva RaiPlay trasmessa solo su RaiPlay ha avuto 850mila visualizzazioni in poche ore : La prima puntata di Viva RaiPlay! che si poteva vedere solo sulla piattaforma di streaming RaiPlay ieri ha avuto 850mila visualizzazioni. Lo scrive il sito della Rai, che spiega che il 72 per cento delle visualizzazioni sono state fatte da app

Ecco il sole ma per poche ore : subito in arrivo un'altra ondata di pioggia e neve : Dal pomeriggio maltempo con allerta arancione in sette regioni. E il brutto tempo continuerà nel fine settimana

A distanza di poche ore dal lancio ufficiale - il nuovo Motorola RAZR non ha più segreti : Una lunga serie di immagini della FCC ci permettono di scoprire il design definitivo del nuovo Motorola RAZR 2019 L'articolo A distanza di poche ore dal lancio ufficiale, il nuovo Motorola RAZR non ha più segreti proviene da TuttoAndroid.

Roma - uccide a martellate il padre nella sua azienda : 38enne confessa dopo poche ore : La figlia ne aveva denunciato la scomparsa martedì mattina. Poi il 76enne Adolfo Ciammetti è stato trovato morto, in una pozza di sangue, nella sua azienda di infissi in zona Aurelio, a Roma. Nel pomeriggio il figlio trentottenne, che ha precedenti, ha confessato di averlo ucciso colpendolo alla testa con un martello. Sono in corso indagini della polizia sulla dinamica dell’accaduto. Alla base dell’omicidio potrebbero esserci attriti familiari e ...