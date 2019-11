UFFICIALE | Lecce-Cagliari non si gioca! FOTO

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 24 novembre 2019) Possibile recupero nella giornata di domani, alle ore 18, ma c’è il rischio che la situazione possa essere simile a quella di questa sera. 21.07 –non si gioca. L’arbitro comunica la decisione ai due capitani. 21.06 – Il pallone continua a non rimbalzare e la pioggia si fa più intensa. 21.03 – Terzo sopralluogo dell’arbitro Mariani con i due capitani. 20.54 – La palla rimbalza a fatica, specie sulle fasce. Ma si dovrebbe cominciare a giocare, decidendo magari a gara in corso il da farsi. In questo momento ci si sta occupando di togliere l’acqua dalle aree di rigore. 20.50 – Ritardato l’orario di inizio della gara, in corso il secondo sopralluogo dell’arbitro Mariani. 20.35 – Manca poco all’inizio dima la gara potrebbe non disputarsi. Piove sul Via del Mare, in ...

110x100Calcio : RT @GoalItalia: ??UFFICIALE - #LecceCagliari rinviata a data da destinarsi ?? - spaziocalcio : UFFICIALE: #LecceCagliari rinviata, diluvio al Via del Mare. Prima data per il recupero #SerieA - DanielaSecli : #LecceCagliari non si gioca, ufficiale la decisione dell'arbitro. -