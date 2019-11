U&D | spoiler registrazione del 23 novembre | Ida si sarebbe affidata ad uno psicologo

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 24 novembre 2019) Sabato 23è stata registrata una nuova puntata del trono over di Uomini e Donne durante la quale non sono mancati i colpi di scena. Tenendo conto delle anticipazioni diffuse da Il Vicolo delle News, Ida Platano e Riccardo Guarnieri, che in queste ultime settimane hanno cercato in tutti i modi di salvare la loro storia d'amore, dopo l'ennesima discussione avrebbero deciso ancora una volta di lasciarsi. Uomini e Donne: Ida in lacrime dietro le quinte Glirelativi alladel 23del Trono Over riportano che, in apertura di puntata, Maria De Filippi ha invitato Ida ad entrare in studio, ma quest'ultima non l'ha fatto. La donna, infatti, in quel frangente si trovava dietro le quinte e stava piangendo. A questo punto, la conduttrice ha preferito far partire un video che mostrava quanto accaduto in precedenza tra la Platano e Riccardo che avevano continuato ...

ColunadoFla : VAI TER FESTA DENTRO DO MONUMENTAL 'U' SIM! ??? #colunadofla ??: joaogranette - SCBastia : Un felice anniversariu à Jojo Bonavita chì festighja i so 80 anni oghje ! ?? Una vita à u serviziu di u Sporting !… - pokimanelol : @breebunn u are uwu ?? -