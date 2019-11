Temptation Island Vip | Andrea Ippoliti vuole chiarire con Nathalie Caldonazzo

Fonte : blogo

(Di domenica 24 novembre 2019) Scaricato dalla sua tentatrice aVip,attraverso una intervista a Di Più dichiara di voler tornare insieme a, lasciata nel corso del docu-reality condotto da Alessia Marcuzzi proprio a causa della sbandata del 46enne consulente commerciale per Zoe, di vent'anni più giovane.Ha dichiarato l'uomo: "Durante il reality con Zoe sono andato troppo oltre. Ero arrabbiato perchéaveva avuto atteggiamenti troppo confidenziali con i suoi tentatori screditando il nostro rapporto e sminuendomi. Ho perso la testa e sono finito tra le braccia di Zoe, che mi ha distratto in un momento di confusione e tristezza... Questo non è stato giusto per, perché non meritava di essere trattata così, che ho amato profondamente. Non è stato giusto per Zoe, perché ammetto di averla frequentata in parte per ripicca".ha continuato: "Con ...

