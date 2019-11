Pronostici Serie A Quote e scommesse | il Cagliari cerca di volare anche a Lecce

Pronostici Serie A/ Quote e scommesse : esito incerto per il derby emiliano : Pronostici Serie A: le Quote e le scommesse fissate per le partite, valide nella 13giornata del primo campionato, previste il 23-24 novembre 2019.

Pronostici Serie C - i consigli di CalcioWeb per il girone C : spettacolo di gol a Vibo - in vetta poche sorprese : Pronostici Serie C – Si avvicina il giro di boa per quanto riguarda la terza Serie italiana. Come sempre massima attenzione viene riservata al raggruppamento meridionale, da molti considerato una sorta di B2. Sempre in vetta la Reggina, a debita distanza dalle inseguitrici. Gli amaranto, domenica, hanno vinto senza scendere in campo dopo i noti fatti legati al Rieti, che sembra si siano appianati. Reginaldo e compagni, ...

Pronostici Serie B - i consigli di CalcioWeb per la 13ª giornata : possibile pareggio in Pescara-Cremonese : Pronostici Serie B – Si scende in campo per la tredicesima giornata di Serie B. Il campionato cadetto entra ne vivo. Turno che si apre con Pescara-Cremonese. Il big match di giornata va in scena il sabato: c’è Benevento-Crotone. Derby campano tra Juve Stabia e Salernitana. Tanti i match interessanti tra cui Empoli-Venezia. Domenica c’è Ascoli-Cosenza, tra le altre. Il posticipo è Chievo-Entella. I consigli di CalcioWeb ...

Pronostici Serie A - i consigli di CalcioWeb per la 13ª giornata : equilibrio in Torino-Inter - bene il Bologna : Pronostici Serie A – La Serie A torna in campo dopo la pausa per le Nazionali. Tre grandi anticipi al sabato. Impegnate molte delle squadra che martedì e mercoledì giocheranno in Europa. La Juventus fa visita all’Atalanta, il Napoli va a San Siro contro il Napoli, l’Inter è ospite del Torino. Domenica altre 6 gare tra le quali Roma-Brescia, Sassuolo-Lazio e Lecce-Cagliari. A chiudere il turno sarà il delicatissimo scontro ...

Pronostici Serie A : la schedina della 12ª giornata : Torna la Serie A con la dodicesima giornata e con essa anche i Pronostici di Invictus. Come potete osservare con le precedenti giornate del campionato, la percentuale di successo raggiunge l’80%, grazie all’intelligenza artificiale che riesce a fornire Pronostici vincenti ogni giorno elaborando statistiche avanzate. Eccovi dunque i migliori Pronostici di Serie A su tre […] L'articolo Pronostici Serie A: la schedina della 12ª giornata è ...

Pronostici Serie C girone C - i consigli di CalcioWeb : Catanzaro per il rilancio - spettacolo di gol a Monopoli : Pronostici Serie C girone C – In campo per la 14^ giornata le 20 squadre del raggruppamento meridionale di terza Serie. L’ultimo turno ha sancito una piccola “spaccatura” in classifica, con una prima mini fuga della Reggina, a più cinque sulla seconda. Amaranto che ospitano la Casertana di Castaldo e Floro Flores, impegni casalinghi anche per Ternana e Catania. In trasferta Catanzaro, Bari e Potenza. I consigli ...

Pronostici Serie B - i consigli di CalcioWeb per la 12^ giornata : il Crotone torna alla vittoria : Pronostici Serie B – Si gioca la dodicesima giornata di Serie B. Un turno che promette spettacolo nella Serie cadetta. Ad aprire sarà Crotone-Ascoli, anticipo del venerdì. Sei le partite in programma sabato, tra le quali Juve Stabia-Benevento, Perugia-Cittadella ed Empoli-Pescara, tre i posticipi domenicali, che vedranno impegnate tra le altre Chievo e Salernitana. I consigli di CalcioWeb per gli appassionati di ...

Pronostici Serie A - i consigli di CalcioWeb per la 12^ giornata : possibili blitz di Torino - Fiorentina e Spal : Pronostici Serie A – Un nuovo turno di Serie A è pronto a prendere il via. La dodicesima giornata, l’ultima prima della sosta per le nazionali, prende il via con Sassuolo-Bologna. Sabato si giocano Brescia-Torino, Inter-Verona e Napoli-Genoa. Ad aprire la domenica sarà Cagliari-Fiorentina. Tre gare alle 15: Lazio-Lecce, Sampdoria-Atalanta e Udinese-Spal. Alle 18 la Roma va a Parma, chiude il big match tra Juventus e Milan. ...

Pronostici Serie A/ Scommesse e quote : chi è favorito nel derby del Garda? : PRONOSTICI SERIE A: quote e Scommesse per le partite della 11giornata del massimo campionato. Sabato 2 novembre tre grandi anticipi da analizzare.

Pronostici Serie A/ Quote e scommesse : il Cagliari va a Bergamo per prendere punti : Pronostici Serie A: Quote e scommesse per le partite della 11giornata del massimo campionato. Sabato 2 novembre tre grandi anticipi da analizzare.

Pronostici Serie A/ Quote e scommesse : l'Inter è favorita a Bologna : Pronostici Serie A: Quote e scommesse per le partite della 11giornata del massimo campionato. Sabato 2 novembre tre grandi anticipi da analizzare.

Pronostici Serie B/ Scommesse e quote : favorita la Salernitana all'Arechi! : PRONOSTICI SERIE B: le quote e le Scommesse per le partite del campionato cadetto, valide per la 11giornata. 2-3 novembre 2019.

Pronostici 11a giornata di Serie A : favorite Juve - Inter e Fiorentina : Dopo le emozioni del turno infrasettimanale, la Serie A torna protagonista con l'undicesima giornata. Tante le sfide da tenere d'occhio: Roma-Napoli apre i battenti il sabato pomeriggio, seguita da Bologna-Inter e dal derby della Mole tra Torino e Juventus. Il Milan ospita la Lazio nel posticipo della domenica sera, chiude il turno SPAL-Sampdoria nella serata di lunedì. È quindi Interessante osservare tutti i Pronostici dedicati, con tanto di ...

Pronostici Serie A : la schedina della 11ª giornata : Continua a stupire la rubrica con la schedina sulla Serie A elaborata da Invictus, come potete vedere dalla tabella riassuntiva qui in basso. Addirittura, i Pronostici Serie A studiati dalla tecnologia, si sono rivelati corretti su tre risultati esatti, uno per giornata: quello di Sampdoria – Roma, quello di Fiorentina – Lazio e quello di […] L'articolo Pronostici Serie A: la schedina della 11ª giornata è stato realizzato da Calcio e ...