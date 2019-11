LIVE Spagna-Canada 1-0 | Finale Coppa Davis 2019 in DIRETTA | Nadal-Shapovalov 5-2! Lo

Fonte : oasport

(Di domenica 24 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Sesto ace per il canadese. 5-2 Non si gioca a Madrid: game a zero e break confermato. 40-0 Lo spagnolo non lascia scampo a Denissulla diagonale di rovescio. 30-0 Diritto incrociato di: ottimo momento per lo spagnolo. 4-2 BREAK! Lo spagnolo strappa il servizio: momento atteso da diversi minuti dopo altre due chance avute precedentemente. 30-40 ANCORA PALLA BREAK! 30-30 Ottimo servizio diche poi chiude con il diritto lungolinea. 15-30 Colpisce male con il rovescio il canadese:vuole il break. 15-15 Buona prima di. 3-2 Game: lo spagnolo non si lascia scalfire. 40-0 Modalità iper veloce perche non permette adi entrare nello scambio. 30-0 Prima vincente per. 2-2 Si salva ancora: equilibrio. AD-40 Altro serve&volley di...

zazoomnews : LIVE Spagna-Canada Finale Coppa Davis 2019 in DIRETTA: tra poco si comincia! Auger-Aliassime contro Bautista Agut p… - zazoomnews : LIVE Spagna-Canada Finale Coppa Davis 2019 in DIRETTA: Bautista Agut – Auger-Aliassime 7-6 (3) 3-1 - #Spagna-Canad… - zazoomblog : LIVE Spagna-Canada Finale Coppa Davis 2019 in DIRETTA: Aguer-Aliassime sfida Bautista Agut poi Nadal-Shapovalov -… -