LIVE Cantù-Fortitudo Bologna 46-32 | Serie A basket 2019-2020 in DIRETTA | cominciato il

LIVE Cantù-Fortitudo Bologna 21-16 - Serie A basket 2019-2020 in DIRETTA : primo periodo con scarse percentuali al tiro : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 31-20 Tap-in a rimbalzo offensivo di Burnell, Fortitudo in completa confusione. 29-20 Contropiede canturino chiuso dalla schiacciata a due mani di Wilson. 27-20 COLLINS ROVENTE! Canestro da tre con le mani di un avversario in faccia, timeout Fortitudo. 24-20 Collins risponde in uscita dai blocchi, si infiamma la partita! 21-20 Tripla dal palleggio di Robertson! 21-17 Di nuovo 1/2 dalla lunetta ...

LIVE Cantù-Fortitudo Bologna 0-0 - Serie A basket 2019-2020 in DIRETTA : inizia la partita! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:43 Le due squadre stanno ultimando le fasi di riscaldamento, tra non molto si cominicia. 20:40 La Fortitudo si è resa protagonista di un buon avvio di campionato, ma lontano dal PalaDozza ha faticato e non poco. L’unica vittoria esterna risale addirittura al 24 settembre in quel di Pesaro. 20:35 Gli emiliani invece arrivano alla sfida gasati dalla vittoria tra le mura amiche nel big ...

LIVE Cantù-Fortitudo Bologna - Serie A basket 2019-2020 in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione della giornata – Calendario, tv e streaming della decima giornata Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Cantù-Fortitudo Bologna, posticipo serale della decima giornata della Serie A di basket 2019-2020. Al Palasport Pianella i canturini cercheranno di tornare al successo dopo le recenti sconfitte in casa contro la Virtus Roma e a Pistoia. Gli emiliani ...

LIVE Cantù-Fortitudo Bologna - Serie A basket 2019-2020 in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione della giornata – Calendario, tv e streaming della decima giornata Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Cantù-Fortitudo Bologna, posticipo serale della decima giornata della Serie A di basket 2019-2020. Al Palasport Pianella i canturini cercheranno di tornare al successo dopo le recenti sconfitte in casa contro la Virtus Roma e a Pistoia. Gli emiliani ...

LIVE Cantù-Virtus Roma - Serie A basket in DIRETTA : trasferta brianzola per i capitolini : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione della giornata di Serie A – Programma, tv e streaming dell’ottava giornata Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Cantù-Virtus Roma, ottava giornata della Serie A di basket 2019-2020. Scontro salvezza al Palasport Pianella, con entrambe le compagini che arrivano alla sfida appaiate a quota 6 punti in classifica. Se però da un lato i padroni di casa ...

LIVE Cantù-Dinamo Sassari - Serie A basket in DIRETTA : Sassari avanti - i padroni di casa vogliono la rimonta! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 38-61 ANCORA SPISSU! Spettacolare penetrazione del piccolo isolano. 38-59 Spissu! Ora Sassari è dominante. 38-57 Gioco da tre punti per Evans! 38-54 Vitali non ci pensa due volte, tripla da lontano per lui. 38-51 Pecchia torna a segnare, magistrale post-basso. Time-out obbligato Cantù. 36-51 ANCORA BILAN! 16esimo punto per il croato 36-49 Bilan continua nella sua prestazione speciale. 36-47 ...

LIVE Cantù-Dinamo Sassari - Serie A basket in DIRETTA : inizia l’ultima partita della giornata : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21-26 ANCHE WILSON DALL’ARCO 18-26 TRIPLA DI LATORRE! Time-out Cantù. 15-26 Evans continua la sua serata clamorosa. 15-24 Hernandez chiude il primo quarto. 13-25 Jerrells e Mclean sono dominanti. 13-20 Jerrells scalda la sua mano con una tripla. 13-17 Evans prima schiaccia e poi segna anche la tripla, partenza clamorosa la sua. 13-12 Young ancora da lontano. 10-12 Young e Vitali, tripla ...

LIVE Cantù-Dinamo Sassari - Serie A basket in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della giornata – Programma, orario e dove vedere in tv l’incontro Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Cantù-Sassari, match valido per la sesta giornata di Serie A 2019-2020. L’appuntamento è alle ore 20.45 quando inizieranno le ostilità tra queste due formazioni. Dopo il turno di pausa tornerà in campo il Banco di Sardegna Sassari. La squadra ...