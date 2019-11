Fonte : ilnapolista

(Di domenica 24 novembre 2019) Ildi Ancelotti non ha meno qualità di Juventus e Inter, scrive Claudio Savelli su. Il problema è che rispetto alle due squadre che sono in vetta alla classifica è meno solida. Savelli scrive che la squadra: “È scivolata in una spirale di negatività da cui non riesce a risalire, è come se si fosse scollata dal suo campionato, sembra quasi disinteressata. Il problema ora è chericalibrarsi su altri obiettivi,lelee il”. Il Milan sta cominciando a farlo, anche se con grande ritardo. “È tornato dentro il campionato e le partite ed è in linea con le sue caratteristiche. Fa quel che può fare, un calcio pratico e verticale. Sta accettando il ritardo di classifica (è a -20 dall’Inter) e gioca con la mente più libera, senza l’assillo di quei punti che adesso cominciano però ad essere davvero ...

napolista : Libero: il Napoli deve sporcarsi le mani, sopportare critiche e malcontento La squadra di Ancelotti è scivolata in… - Monica71510409 : @soniach76 PS La cosa é ormai evidente, una persona non fa 3 fine settima a Napoli o dintorni se non c é nulla. Dic… - gen_napoli : @rtl1025 @DavideGiac @fulviogiuliani Facciamo nomi di quotidiani. Tutti giorni compro #IlGiornale. L'editoriale di… -