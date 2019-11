La musica è universale | lo dice la scienza

La musica è davvero un linguaggio universale : (foto: Getty Images) Non è solo un luogo comune, la musica è davvero un linguaggio universale . E ora ne abbiamo le prove. A presentarle sulle pagine di Science è una grande collaborazione internazionale guidata dalla Harvard University, che ha condotto uno degli studi più ampi e completi sulla musica mai effettuati. L’analisi attinge a oltre un secolo di ricerche etnografiche e etnomusicologiche in 315 culture, evidenziando come in relazione a ...

Intervista – Giulio Rapetti Mogol : «Sono un cronista del reale - la musica è uno strumento universale di aiuto e di comprensione per se stessi» : «Le mie canzoni parlano di me, sono fotografie della mia vita vissuta e delle immagini che hanno visto i miei occhi; la musica è uno strumento universale di aiuto e di comprensione per se stessi». Così Giulio Rappetti Mogol, autore e produttore discografico, che maggiormente ha segnato la storia della musica leggera italiana, racconta la scrittura dei brani iconici di artisti come Lucio Battisti, appena approdato su Spotify e le piattaforme on ...