Brescia – Grosso-Balotelli | il tecnico italiano non rinnega nulla | “ecco perchè Mario è

Brescia - Balotelli non convocato. Grosso spiega : “Allontanato? Ecco perché?” : Poco fa il tecnico del Brescia, Fabio Grosso, ha diramato la lista ufficiale dei convocati per la trasferta di Roma di domani pomeriggio. Assente Balotelli, che nonostante (pare) si sia chiarito con la società non è presente tra le scelte del suo allenatore. A tal proposito, in conferenza stampa, Grosso ha spiegato i motivi dell’episodio in allenamento di qualche giorno fa, in cui l’attaccante è stato allontanato: “Cosa è ...

Un piccolo caso Balotelli a Brescia : Grosso lo caccia dall’allenamento : C’è un piccolo caso Balotelli a Brescia. Secondo il Giornale di Brescia, l’attaccante del Brescia è stato “cacciato” da dall’allenamento pomeridiano di oggi. “L’allenatore Fabio Grosso – racconta l’inviato del giornale – ha allontanato Mario Balotelli, apparso particolarmente nervoso. Erano le ore 16 quando Grosso ha gridato «Mario vai, Mario vai!». Balotelli si è diretto subito verso lo spogliatoio da dove è uscito ...

Poker Torino a Brescia - esordio da incubo per Grosso : Il Torino torna alla vittoria con un Poker al Rigamonti, maturato grazie alle doppiette di Andrea Belotti (entrambi i gol su rigore) e Alex Berenguer

Brescia - Grosso non fa drammi : “Mi è piaciuta la reazione - meno l’arrendevolezza finale. Ci serve energia” : “Abbiamo subito il doppio rigore e poi al 41′ il cartellino rosso di Mateju l’ha decisa. Potevamo riaprirla nella ripresa, mi è piaciuta molto la reazione. Il terzo gol ci ha tagliato le gambe, nel finale la partita non va mai abbandonata e sarebbe stato importante finirla sullo 0-3, invece abbiamo subito anche il quarto gol e questo non mi è piaciuto. Siamo delusi dal risultato, ma possiamo trarne degli insegnamenti: ...

L’esordio di Grosso è uno shock - Mazzarri ringrazia e respira : il Toro sbanca Brescia 0-4! [FOTO] : Avete presente la classica “scossa” alla prima del nuovo allenatore? Ecco, dimenticatela. L’esordio di Grosso sulla panchina del Brescia, infatti, è un disastro. Capitombolo interno pesante subito dalle Rondinelle, il Toro ringrazia (e Mazzarri pure) e si rilancia dopo un periodo buio. I difensori lombardi, forse, avevano capito male: pensavano di andare a giocare una partita di pallavolo. E così, prima Cistana e poi ...

