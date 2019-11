Rugby – Azzurre ko nel secondo test Match Autunnale | Italia asfaltata dall’Inghilterra

Test Match Rugby femminile 2019 : Inghilterra-Italia 60-3 - britanniche troppo superiori per le azzurre : E’ un Match a senso unico, dove le azzurre ci mettono carattere, ma nulla possono contro un’Inghilterra che se impone con un netto 60-3. Una difesa che si dimostra cattiva, vogliosa, ma non basta a fermare la macchina inglese. troppo superiori fisicamente, troppo devastanti in mischia per le azzurre, che così a Bedford devono cedere nettamente al termine di un Match che si sapeva difficile fin dalla vigilia. Inizia subito forte ...

15.50 Le formazioni della sfida: Inghilterra: 15 Sarah McKenna, 14 Abby Dow, 13 Emily Scarratt (vc), 12 Emily Scott, 11 Claudia MacDonald, 10 Zoe Harrison, 9 Natasha Hunt, 8 Sarah Hunter (c), 7 Vicky Fleetwood, 6 Marlie Packer, 5 Zoe Aldcroft, 4 Poppy Cleall, 3 Shaunagh Brown, 2 Heather Kerr, 1 Hannah Botterman. A disposizione: 16 Amy Cokayne, 17 Ellena Perry, 18 Sarah Bern, 19 Sarah Beckett,

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del secondo dei Test Match di novembre per la Nazionale italiana di rugby femminile. Le azzurre oggi sfidano in terra britannica l'Inghilterra, detentrice del Sei Nazioni. Le ragazze tricolore tornano in campo a una settimana dal difficile pareggio ottenuto a L'Aquila contro il Giappone e contro le britannico l'impegno sarà ancora più proibitivo. Un

Inghilterra-Italia - Test Match Rugby femminile 2019 : azzurre alla prova più difficile : L’appuntamento è per domani pomeriggio alle 16, con diretta streaming sulla pagina Facebook della Fir, a Bedford, quando l’Italrugby femminile affronterà la forte Inghilterra. Le azzurre tornano in campo a una settimana dal difficile pareggio ottenuto a L’Aquila contro il Giappone e contro le britannico l’impegno sarà ancora più proibitivo. Un nuovo Test d’avvicinamento al Sei Nazioni e al torneo di qualificazione ...

Rugby femminile : Italia-Giappone 17-17 - azzurre non convincono nell’esordio stagionale : Pareggia 17-17 l’Italdonne nel match d’esordio stagionale contro il Giappone a L’Aquila. Match influenzato dal terreno pesante e dalla pioggia, ma dove le azzurre di Di Giandomenico faticano a trovare la quadra, segnano due mete con la Stefan e una con Cammarano, ma si fanno recuperare e devono accontentarsi di un deludente pareggio. Avvio di marca nipponica, con le giapponesi che controllano l’ovale per lunghi minuti, ma ...

La formazione dell'Italia Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Giappone, Test Match per la Nazionale femminile di rugby. A L'Aquila tornano in campo le azzurre in un Test sulla carta non impossibile, attualmente seste nel ranking mondiale, mentre le nipponiche sono solo sedicesime. L'obiettivo è quello di prepararsi al meglio in vista della prossima stagione che

Rugby Femminile – Le azzurre sfidano il Giappone : in diretta il Test Match dell’Italdonne : Italdonne: le azzurre in diretta su Rai Sport nel Test Match contro il Giappone a L’Aquila Il grande Rugby internazionale sarà ancora protagonista sui canali Rai. Dopo aver trasmesso tutte le partite della Nazionale Italiana Rugby, parte della fase a Gironi e la fase finale della nona edizione della Rugby World Cup 2019 in Giappone in diretta su Rai 2 e Rai Sport – conclusasi nella mattinata italiana di sabato 2 novembre con la ...