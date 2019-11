Roger Federer ha comprato una quota di On | società svizzera che produce scarpe sportive

Tennis : coprifuoco a Bogotà - niente esibizione tra Roger Federer e Alexander Zverev : Il programma di esibizioni tra Roger Federer e Alexander Zverev in corso di svolgimento in Sudamerica subisce una variazione piuttosto brusca. A Bogotà (Colombia), infatti, lo svizzero e il tedesco si sono dovuti arrendere di fronte a un coprifuoco che è stato istituito a seguito di incidenti e proteste che da giovedì scorso si susseguono contro il presidente Ivan Duque e che hanno portato alla morte di tre persone e al ferimento di altre ...

Tennis – Greg Rusedski non ha fiducia in Roger Federer : “Wimbledon ultima occasione persa - non vincerà più Slam” : Greg Rusedski prende di mira Roger Federer: secondo l’ex Tennista, il campione svizzero non vincerà più alcuno Slam Dopo aver pronosticato, con esito negativo, la mancata qualificazione di Roger Federer alla semifinale delle ATP Finals, Greg Rusedski torna a pungere il 20 volte campione Slam. L’ex Tennista, parlando su Amazon Prime, ha dichiarato che, a suo avviso, Federer ha perso l’ultima occasione di vincere uno Slam ...

ATP Finals – Tsitsipas è il primo finalista : anche Re Roger costretto ad arrendersi ai giovanissimi - Federer schiacciato in due set : Tsitsipas piega Federer in due set in semifinale alle ATP Finals: il greco numero 6 al mondo è il primo finalista E’ Stefanos Tsistisipas il primo finalista delle ATP Finals: dopo l’eliminazione di Djokovic e Nadal, anche l’ultimo veterano, Federer, si è dovuto arrendere ai giovanissimi del tennis. Il tennista greco ha schiacciato il rivale svizzero in due set, aggiudicandosi la vittoria nella semifianle contro Federer in ...

ATP Finals 2019 : Stefanos Tsitsipas piega in due set Roger Federer ed è il primo finalista : Il greco Stefanos Tsitsipas è il primo finalista delle ATP Finals di tennis: battuto in semifinale lo svizzero Roger Federer, che si arrende in due set, con l’ellenico che trionfa con lo score di 6-3 6-4, maturato in un’ora e 37 minuti, ed ora attende di conoscere il nome del prossimo avversario, che sarà il vincente di Dominic Thiem-Alexander Zverev. Nel primo set parte benissimo il greco, che deve salvare un break point in ...

ATP Finals 2019 - Roger Federer : “Una serata speciale - oggi ho trasformato il match point. Contento di essere in semifinale” : Roger Federer ha sconfitto Novak Djokovic in due set alle ATP Finals e si è così qualificato alle semifinali, lo svizzero si è inventato l’ennesima magia della carriera sul cemento indoor della O2 Arena di Londra e per la sedicesima volta in carriera è riuscito ad accedere alla fase a eliminazione diretta del torneo di fine stagione riservato ai migliori otto tennisti della stagione. Il fenomeno di Basilea ha così eliminato il serbo ...

ATP Finals 2019 : Roger Federer batte in due set Novak Djokovic eliminandolo dal torneo e si qualifica per le semifinali : Nell’ultima partita del girone dedicato a Bjorn Borg delle ATP Finals di Londra Roger Federer ha battuto col punteggio di 6-4 6-3 Novak Djokovic in un’ora e 13 minuti estromettendolo dal torneo e qualificandosi per le semifinali dell’atto conclusivo del circuito maggiore del 2019. Djokovic deve salvare subito una palla break nel primo gioco del match e lo fa con un bellissimo affondo col dritto. Ma nel terzo game il serbo commette due doppi ...

ATP Finals 2019 : Roger Federer si riscatta - Matteo Berrettini migliora rispetto all’esordio - ma perde in due set : Seconda sconfitta per Matteo Berrettini alle ATP Finals di Londra. Il romano gioca un match migliore rispetto a quello d’esordio contro Novak Djokovic, ma non basta per battere Roger Federer, che si impone con il punteggio di 7-6(2) 6-3 ed è certamente in corsa per la qualificazione alle semifinali, mentre per Berrettini la questione è appesa all’esito di Djokovic-Thiem di questa sera. Per l’elvetico, dopo la sconfitta proprio ...

Tennis - Matteo Berrettini lotta ma perde con Roger Federer alle ATP Finals : Una buona partita non basta a Matteo Berrettini che dopo essere stato sconfitto da Djokovic al Masters perde anche da Roger Federer. Il Tennista svizzero ha vinto in due set (7-6 6-3). Berrettini è praticamente fuori dalle ATP Finals. Federer invece si giocherà tutto giovedì quando affronterà Djokovic.Continua a leggere

ATP Finals – Rudeski stronca Roger Federer : “non si qualificherà per le semifinali” : Greg Rudeski non dà grosse chance a Roger Federer: la qualificazione alla semifinale delle ATP Finals è in bilico per lo svizzero Il ko all’esordio contro Dominic Thiem ha complicato il cammino di Roger Federer nelle ATP Finals. Il tennista svizzero deve battere Matteo Berrettini nella seconda gara per restare in corsa, per poi ripetersi contro Djokovic o sperare in delle particolari situazioni di classifica avulsa per sperare di ...

ATP Finals – Esordio amaro per Roger Federer - lo svizzero si arrende in due set a Dominic Thiem : Lo svizzero non riesce ad avere la meglio sull’avversario austriaco, che si impone con un doppio 7-5 Roger Federer stecca la prima alle ATP Finals, scattate oggi sul campo veloce indoor della ‘O2 Arena‘ di Londra. Il tennista svizzero non riesce ad avere la meglio su Dominic Thiem, che si impone con il risultato di 7-5, 7-5 in un’ora e quarantadue minuti di gioco. Niente da fare per King Roger al cospetto del numero ...

Jannik Sinner - trionfo alla Next Gen Finals. E 18 anni fa a vincere fu un certo Roger Federer : Diciotto anni e molte speranze di diventare un grande campione con la conquista del primo titolo Atp. Arriva da San Candido (Bolzano) , Jannik Sinner il vincitore della Next Gen Finals. Il giovane tennista italiano ha battuto in tre set l’australiano Alex De Minaur. In teoria un avversario proibitivo in considerazione della classifica e della carriera. De Minaur infatti ha nel carnet tre titoli Atp in stagione (Sydney, Atlanta e ...

Atp Finals 2019 : i precedenti di Roger Federer al Master. 6 vittorie per il “Maestro” ma datate : Signore e signori, lo spettacolo sta per cominciare. Le ATP Finals di tennis a Londra (Inghilterra) saranno presto in scena. Nella O2 Arena ci attende una settimana (10-17 novembre) ricca di emozioni, come è consuetudine. Si sfideranno i migliori otto giocatori del mondo e non può che essere così e tra questi ci sarà anche il nostro Matteo Berrettini, desideroso di godersi al meglio la sua prima volta, pur dovendo fare i conti con un ...

ATP Finals 2019 : Roger Federer a caccia di un titolo che gli manca dal 2011 : Quella di quest’anno sarà la diciassettesima partecipazione di Roger Federer all’atto conclusivo annuale del circuito maggiore ATP, che fino al 2008 si chiamava Masters Cup e che ora, da quando si gioca a Londra nel 2009, si chiama ATP Finals. Il 38enne fuoriclasse svizzero di Basilea ha vinto il torneo per sei volte ma l’ultima risale a otto anni fa: ci è riuscito infatti nel 2003, il suo secondo anno tra i migliori otto del mondo e l’ultimo in ...